Cinco años de la transformación del pueblo de México 

“El pueblo de México ya es un pueblo empoderado y no quiere ser vasallo de nadie”. Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestro presidente ha realizado todo lo que prometió en campaña, la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya, la política social basada en el bienestar para las madres solteras, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Es un pacto con el pueblo al que se debe servir, por ello ha funcionado.

Actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares cuando menos un Programa de Bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional, la política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno.

El trabajo del gobierno federal no sólo ha atendido a lo que por competencia legal le corresponde, ha bajado el trabajo en apoyo a los estados, a los municipios, ya que actualmente se están construyendo acueductos para agua potable en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, en Durango, en Coahuila, en Nuevo León, en Tabasco y en Campeche.

Se ha trabajado para alcanzar la autosuficiencia alimentaria con el propósito de producir lo que en México consumimos, con este objetivo se está construyendo la presa Santa María en el municipio de El Rosario, Sinaloa, así como cuatro distritos de riego en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, para dejar al término del sexenio 100 mil nuevas hectáreas de riego.

La visión de ser un pueblo autosuficiente en energéticos, ya se está produciendo un millón 900 mil barriles diarios de petróleo, no se ha aumentado el precio de las gasolinas ni el precio del diésel y del gas.

El salario mínimo ha aumentado era de 88 pesos al día y hoy es de 207 pesos y 312 pesos en la frontera.

El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar y está llegando mayor inversión extranjera.

Todo proceso de cambio lleva tiempo, una transformación de un régimen político lleva tiempo, estamos en el quinto año de seis de la nueva política económica y social implementada por el pueblo de México para el pueblo de México.

Ir en contra de la oposición de la clase política que durante mucho tiempo buscaban los puestos públicos para adquirir riqueza bajo la protección de un fuero. Los gobiernos neoliberales o neoporfiristas no aceptan que la forma de gobernar no es para unos cuantos, hoy es para todas y todos privilegiando la atención a quien más lo necesita.

Hoy la democracia es como lo describe nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el mejoramiento en lo político, en lo económico y en lo social.

La lucha para terminar con la corrupción y los privilegios ha hecho que el gasto público se reoriente, que el humanismo sea uno de los ejes rectores del gobierno, no cabe duda que todavía existen personas sin convicción se servicio que lesionan pero son cada vez menos, la corrupción ya es un delito grave.

La transformación está más fuerte que nunca, el amor y la fraternidad del pueblo de México es lo que permite la cohesión social que seguirá permitiendo que la transformación de México continúe, aún falta lo mejor y la transformación no se va, no se va, no se va.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!