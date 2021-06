Cinco mitos sobre el trabajo flexible

El trabajo flexible llegó para quedarse. La mayoría de los profesionales han mejorado su desempeño trabajando desde la casa, el 81% no quiere volver a la oficina o prefiere un horario híbrido después de la pandemia. Sin embargo, es importante saber que la flexibilidad no siempre es igual: una talla única, definitivamente no sirve para todos. Se han escuchado excusas y mitos de por qué no han implementado una política flexible. Estos mitos se pudieran resumir al miedo a perder las 5 C:

El primer mito es el miedo a perder el control. Los directivos están preocupados por sentar un precedente peligroso si permiten que algunos empleados trabajen de manera flexible. Les preocupa que si dejan que algunos empleados trabajen desde casa, la oficina siempre estará vacía y nadie estará trabajando. La respuesta a esto es estructura y claridad. Prácticamente podemos garantizar que cualquier organización que diseñe e implemente correctamente su política de flexibilidad no perderá nada.

El segundo mito es relacionado con el miedo a perder la cultura. Es posible que no vea a todos los empleados todos los días, y es posible que no pueda reunirse con la gente todos los días, la cultura no tiene por qué sufrir con una iniciativa de trabajo flexible. Sin embargo, es fundamental que los equipos se reúnan en persona o por videoconferencia de forma regular.

El tercer mito es el miedo de perder la colaboración. Siempre que los equipos que trabajen con un horario flexible se comprometan a tener reuniones periódicas y una comunicación constante, la colaboración no se verá comprometida. Es importante que todos los miembros del equipo mantengan el contacto (incluso si está en línea), controlen todos los proyectos y respondan a los correos electrónicos y llamadas telefónicas.

El cuarto mito es relacionado con el miedo a perder contribución, valor de los colaboradores. Escuchamos a los líderes decir: “Si los empleados no están en sus escritorios en la oficina, ¿cómo sabremos que realmente están trabajando?”. Es importante comunicar claramente lo que se espera de cada individuo y confiar en que completarán el trabajo dentro del plazo previsto. Todos los empleados deben ser evaluados por la calidad de su trabajo y su capacidad para cumplir con objetivos de desempeño claramente definidos, más que por el tiempo que pasan en la oficina.

Y el quinto mito es relacionado con la pérdida de conexión. La tecnología ahora permite que las personas se conecten en cualquier momento del día en casi cualquier lugar. Las reuniones se pueden realizar a través de una gran variedad de aplicaciones de videoconferencia.

Un lado positivo de la pandemia es que los directivos han superado sus temores de las 5C y ahora comprenden cómo la flexibilidad puede beneficiar sus esfuerzos de contrataciones, retención y por supuesto la productividad y rentabilidad.