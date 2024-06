Ciudad Juárez; un Modelo de Participación Ciudadana

Ciudad Juárez es ya un referente nacional de participación ciudadana, no sólo por la cantidad de personas que participan activamente en las decisiones más importantes de la frontera, sino por la cantidad de recursos que nos permiten realizar más obras en el mismo periodo y en las que deciden los sectores sociales, sobretodo los ciudadanos de a pié.

Adicional a los 328.9 millones de pesos que se autorizaron para el ejercicio fiscal 2024 del gobierno municipal de Juárez, se aprobaron 60 millones de pesos más para las escuelas que participaron activamente en el Presupuesto Participativo, y aprobamos recientemente 312 millones de pesos extra para juntar una bolsa de más de 700 millones para ejercer en el presente ciclo en el programa de “Presupuesto Participativo 2024” (PP), con lo cual se rompe en definitiva el mito de que el PP era faramalla política para que las administraciones municipales del país se dieran un baño de pueblo y simulen la participación ciudadana exigida por la ley.

Seguramente hay muchos ejemplos de simulación en el país, pero en ciudad Juárez tomamos muy en serio este tema que involucra a buena parte de la comunidad juarense que en los casi tres años de nuestra gestión puede confirmar que el presupuesto participativo es genuino y que ha generado un involucramiento de la gente como nunca había sucedido en nuestra ciudad.

La bolsa de este año, 700 millones de pesos, es la más grande que se asigna para este objetivo en el norte del país, y la participación ciudadana, también; en este año Ciudad Juárez registró una votación de 95 mil 625 votantes, duplicando la participación del año anterior, que fue de 43 mil 884 votantes.

Ya el año pasado habíamos superado todas las expectativas del PP que en el 2021, en la administración pasada tuvo una participación de 5 mil 700 personas, y que en el 2022, en el primer año de nuestra gestión fueron 21 mil, 922 los participantes.

Y me parece que esa debe ser la tónica: a mayor participación ciudadana, mayor cantidad de recursos, más presupuesto, más voluntad y sobre todo más trabajo de los servidores públicos municipales.

Por eso cabe preguntarnos: ¿De qué nos sirve gastarnos todo el presupuesto municipal en tantas obras que los ciudadanos no quieren o necesitan? Si decimos que nuestros gobiernos son democráticos pero no dejamos participar a los ciudadanos en las decisiones de obra, me parece que estaríamos simulando, o peor, mintiéndole a la gente.

El comité que selecciona los proyectos presentados en el PP en Ciudad Juárez, no es un órgano a modo del gobierno municipal que sigue indicaciones de qué hacer según la conveniencia de la administración no de los ciudadanos, como sí ocurre en otras partes del estado y el país. Aquí tenemos organismos ciudadanos que cuestionan, que debaten sobre la conveniencia de las obras, desde el punto de vista de las amas de casa, de los trabajadores, de los estudiantes que tienen que cruzar por ciertas avenidas o calles en malas condiciones. O de estudiantes que no tienen donde realizar actividades fuera del aula, de familias que no tienen áreas recreativas cerca de su domicilio.

En el presente periodo se recibieron 469 proyectos, de los cuales 423 fueron enviados para determinar su viabilidad. En su mayoría se presentaron proyectos de edificación (169) y en segundo lugar de vialidad (154); el tercer grupo de interés fueron proyectos de parques y jardines (69) y completan la lista los proyectos sociales, alumbrado público, colocación de semáforo y limpia.

Existe un gran compromiso de un servidor y de quienes conformamos la administración pública municipal, por lo que seguiremos apoyando las decisiones de nuestra gente con el Presupuesto Participativo y tantos otros instrumentos con que cuenta el municipio, con lo cual estamos creando un modelo de participación ciudadana en el norte del país.





Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com