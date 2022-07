Ciudadanos respondiendo 

Por: Antonio Ríos Ramírez

A casi dos años de las próximas elecciones presidenciales, inicia una serie de especulaciones sobre si continúa o no el partido actual en el poder. El Ejecutivo lanza algunas cartas para ver cómo responde la ciudadanía y ellos mismos.

Vemos, y se valida día a día, la destrucción que está sucediendo en el país, con la serie de decisiones sobre economía, seguridad, salud y prácticamente todas las instituciones que, por mucho tiempo, fueron pilares de una construcción de la democracia.

Triste es ver a la “sociedad organizada” pasiva, sin estrategia y mucho menos acciones concretas para por lo menos amortiguar el daño que está haciendo el Ejecutivo con el país. Pareciera que no pasa nada, pareciera que tienen la esperanza de que las cosas cambien por arte de magia. Se sigue la estrategia de las platiquitas, el dinamismo especializado enfocado a cada gremio, a cada grupo. Ni siquiera se nota un intento de balanceo en cuanto a decisiones y poder de muchas organizaciones.

Otro grupo supuestamente el más fuerte de la sociedad organizada, ven desde la tribuna cómo están lapidando lo construido por años y siguen mirando hacia los intereses propios y de grupo. Me refiero a los partidos políticos, los cuales, con algunos intentos de agruparse en aspectos específicos, no se ve la madurez y la necesidad de juntarse y hacer un frente común hacia las atrocidades que sigue haciendo el Ejecutivo. Siguen los enfrentamientos internos y entre ellos, sin tener una visión de país, sin dejar a un lado los egos y egoísmos políticos para que, por primera vez, puedan mirar hacia la sociedad y hacia el país, por un futuro para todos. Si no son capaces, desde ya, para formar una estrategia de bloque, con una propuesta única de país, con soluciones que abarquen a todos los ciudadanos y que verdaderamente represente un movimiento hacia una mejor vida. El tiempo pasa muy rápido y no se ve, ni una estrategia conjunta, ni un plan integral, mucho menos una visión de país que dé esperanza y seguridad a los ciudadanos.

A falta de la tibiez, de la lentitud y de la falta de un plan hacia las próximas elecciones que verdaderamente convenza como una alternativa, están naciendo a lo largo y ancho del país, agrupaciones, redes, comunidades, etc. de ciudadanos preocupados por el país y su futuro, sin considerar a los partidos, sin considerar a las organizaciones de la sociedad civil, que no han sabido, hasta ahora, liderar acciones hacia las elecciones.

Estas organizaciones de ciudadanos, compuesta en su mayoría por personas desinteresadas, voluntarias y conscientes de lo que podría pasar si el gobierno en el poder continuará. Estos grupos se están moviendo más rápido, más certeros y con mayor credibilidad que la supuesta sociedad organizada.

Está naciendo en nuestro país un nuevo contrapeso con el objetivo desinteresado de integrar a todos los ciudadanos, a través de líderes y grupos con credibilidad y confianza para enfrentar al actual gobierno en las urnas.

Mientras los partidos políticos no logran una visión única, las organizaciones de la sociedad civil siguen pasivas y reaccionando, sin una estrategia, ni un plan, los ciudadanos encuentran formas de agrupar a esos verdaderos líderes, movedores de masas, hacia un foco común, detener en las próximas elecciones la destrucción de un país que, mal que bien, con sus problemas y oportunidades, caminábamos hacia una democracia y una mejor comunidad. Independientemente, y además de acelerar a los partidos y organizaciones a crear ese gran plan, sigamos apoyando y estructurando a una nueva sociedad que verdaderamente ve por todos, ve por el país, el nuestro. ¡Sí se puede! Hay poco tiempo para salvar al país del mayor retroceso de la historia.