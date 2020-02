Ciudadanos responsables

Ahí va el “descarado” tirando la botella por acá y la tapa por allá, la colilla del cigarro bien aplastadita en el suelo o aventada al aire para que caiga, pues donde caiga. Sigue su camino dejando en el lugar donde comió y bebió los restos de los desechables. Le vale que lo vean, porque no hay ninguna consecuencia ante lo que hace, es el típico sujeto que vive la era de lo desechable en todo su esplendor “Comodidad ante todo” sacudiéndose lo que ya no necesita por donde va pasando.

Se ve por allá el “disimulado” que se levanta despacito y deja su basura ahí, como si por arte de magia alguien la fuera a poner en su lugar. Muy digno camina dejando su huella, porque se le hace indigno, ridículo, innecesario cargar sus desechos hasta un bote de basura o quizá piensa que el gobierno es el que debe hacerse cargo.

Está también el “ocultador” que mientras busca donde esconder su basura, voltea para todos lados ¡No lo vayan a ver porque esta considerado como alguien educado, responsable! Nadie sospechará de él mientras esconda lo que trae en un recoveco, lo aviente a un barranco o acantilado, o dejé que algún cuerpo de agua se lleve o sepulte su falta.

Después de haber descrito a estos irresponsables, muchos de ustedes pensarán: ¡Sí que sucios, que marranos, mal educados, irresponsables, porque ustedes están en el grupo maravilloso que congrega la basura en el bote que recogerá el servicio de limpieza urbana. No importa el revoltijo todo esta en esa bolsa negra, que gracias a Dios quita de la vista todo lo desechado, que por cierto es una ensalada bastante indigesta para la naturaleza y una falta de respeto a los recolectores, que hurgan en ese cochinero para ver si se desechó algo servible.

Por otro lado estamos los que separamos la basura: cartón, papel, plásticos, metales, aluminio, vidrio. ¡Por que ya nos educamos y adquirimos el hábito de ubicar lo reciclable!. Pero muchas veces ese pensamiento de “Yo reciclo” nos aleja del número impresionante de desechos que generamos día con día ¡Al cabo se van a reciclar!. La cantidad del desecho no cambia, seguimos participando en las toneladas diarias, en los cerros imparables de desechos.

Y finalmente están los que están en la tarea de “rechazar lo innecesario” personas comprometidas a incomodarse, a renunciar a cosas y acciones que requieren de todo un círculo de producción, empaque, trasporte y comercialización contaminantes.

Ante este panorama de tirar que no solo considera la basura doméstica y comercial, sino también la industrial ¿Qué hacemos si queremos darle un respiro al planeta? Y la respuesta es: REDUCIR, REDUCIR Y REDUCIR.

La humanidad que una vez se describió sedentaria, ha vuelto a ser nómada en muchos aspectos. El ir y venir del ser humano por todo el planeta Tierra y más allá, es impresionante, y en ese caminar por este espectacular lugar que nos alberga a todos, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo y responsabilizarnos de nuestros desechos. ¿Cómo? Buscando todas las medidas posible para generar la menor cantidad posible de basura y contaminación. Adquiriendo nuevos y urgentes hábitos. Prioritariamente cuidar el agua, aprovecharla al máximo. Uso del automóvil moderado, luces en casa y oficina, solo las necesarias, desconectar aparatos eléctricos que no se están usando. Está de moda el Mercado Libre que genera un movimiento de entrega impresionante, pedir solo lo muy necesario. Si soy una persona que tomo café fuera de casa, cargar mi termo, si bebo agua durante el día traer mi botella de agua reusable, ya no aceptar botellitas de agua. Si mi costumbre es comer tacos en una lugar que usan desechables, traer un platito y cubiertos reusables, usar en casa servilletas de tela, se pueden personalizar y usar una semana antes de lavarlas, etc.

Y de la industria, recemos para que sus dueños las regulen y si está en nuestras manos rechazar productos de las alarmantemente contaminantes ¡Hacerlo!.

Vigilante: Ya no nos podemos hacer locos, hay una llamada urgente ¿La vas a responder? ¿Cómo? ¿Cuándo?









ROBERTA CORTAZAR B.