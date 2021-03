Clamor de los militantes

Estimado lector, qué gusto saludarlo, andamos por acá, con los aires tan fuertes que hemos tenido en los últimos días, que déjeme decirle que no nada más anda fuerte en el ambiente terrestre, sino también dentro de las instituciones y al respecto le quiero comentar que a petición de un compañero de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua que nos hace un exhorto a que tomemos postura acerca de lo que ocurre dentro del partido Morena en nuestro estado, es por lo que hoy platicaré de este tema.

Me refiero a lo que ha ocurrido dentro de esta institución, donde reaccionando a lo que sucedió al posicionar como precandidatos a dos personajes que no eran militantes y que ya habían sido presidentes municipales, uno de ellos queda como abanderado para encabezar los esfuerzos de conseguir la Presidencia Municipal, dicha acción despertó entre los fundadores de la agrupación política cierto descontento, ya que legítimamente se aspira cuando se ingresa a una institución a que se valide el esfuerzo impreso en la participación mediante el posicionamiento a una candidatura.

Pero recordemos que una cosa es lo que ven o vemos los que estamos debajo de la pirámide, y otra muy diferente lo que los dirigentes que mueven los hilos observan.

Circula en redes un video que no fue presentado al público en general, donde en aquella conferencia de prensa donde se encontraban los dos “suspirantes”, uno de los asistentes le rebate al senador que tenía en ese momento el uso de la palabra, cuando hacía mención al mecanismo que se había llevado a cabo para la selección de éstos, y no hay una clara respuesta; el militante del partido Morena en Chihuahua le pregunta: ¿Dónde están esas encuestas? Porque a mí nunca me preguntaron.

Y pues la historia sigue, ya que no fue nada más con la candidatura a titular del Municipio, ya que la candidatura a síndico la encabezará Martha Laguette.

Así las cosas, todo para su reflexión, sólo me queda decir que una cosa es lo que unos ven, y otra lo que otros ven.

Ahí se la dejo a su consideración.

Gracias y hasta la próxima

Se despide de Ud., María de los Ángeles Ruiz Almeyda, cuídese, no baje la guardia, el Covid sigue cobrando víctimas, recuerde

NO SOBRAN CHIHUAHUENSES NI MEXICANOS; abrazo.