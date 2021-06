Clase media, ¿ciudadanos de media tabla?

En los últimos días el tema de conversación en noticieros y redes sociales han sido las polémicas declaraciones hechas por nuestra autoridad respecto a la clase media, resultado de las últimas elecciones. Lejos de considerarlo una ofensa, creo que todos los que pertenecemos a este grupo deberíamos sentirnos orgullosos y motivados.

La clase media efectivamente somos ese grupo de personas que no nos conformamos con lo que recibimos de alguien más, de programas asistencialistas y cuotas que muchas veces se dan para conservar una posición política. La clase media somos personas con objetivos claros y definidos. Somos personas que nos esforzamos todos los días por lograr mejores condiciones para nosotros y nuestras familias. Personas comprometidas con sus sueños, que no son meramente aspiraciones, sino que trazan una ruta a la que se apegan cada día para alcanzar sus metas.

La clase media somos aquellas personas que buscamos una preparación continua, en la que muchas de las veces los programas de apoyos y becas han sido clave para tener acceso a una mejor plataforma de educación e intercambio internacional, ante la insuficiencia de nuestro sistema educativo.

La clase media somos aquellos emprendedores a los que nada nos fue dado, que para iniciar nuestro pequeño negocio tuvimos que trabajar una serie de años para alguien más, ahorrar con mucho esfuerzo, hipotecar alguna propiedad, vender algún bien, asociarnos con alguien más o acceder a un crédito. Que precisamente por haber sido empleados aspiramos a brindar mejores condiciones de trabajo a nuestros colaboradores. Empresarios a los que el crecimiento nos ha costado horas intensas de trabajo, sacrificios hacia el interior de nuestras familias, que nos ha demandado ser muy creativos cada quincena, cada mes, para cubrir la nómina, para pagar nuestros impuestos y cumplir nuestras obligaciones, para retribuir a nuestros proveedores y cumplirle a nuestros clientes.

Somos quienes también con mucho esfuerzo adquirimos una vivienda gracias a las prestaciones que nos dan otras personas de la clase media que nos tienen trabajando dentro de la formalidad, que cubren sus obligaciones para que podamos acceder a un crédito Infonavit. Somos quienes hemos permitido, a través del consumo, que se genere una derrama económica y se mejoren las condiciones dentro de nuestra comunidad. Porque gracias a eso se cubren los programas de asistencia, se operan las instituciones de salud, se genera infraestructura, y la población en general se ve beneficiada.

Así es que, en efecto, la clase media aspiramos a más, somos soñadores y trabajadores, pero no trabajamos sólo para nosotros, sino para quienes nos rodean; somos creativos y no aceptamos un no por respuesta, generamos impactos positivos, generamos empleo, generamos consumo interno, generamos desarrollo.

Entonces, definitivamente, pertenecer a la clase media es un motivo de orgullo, porque no sólo somos quienes mantenemos y la damos movimiento a la economía, fuimos quienes en estas elecciones marcamos una diferencia, no a favor de los partidos ganadores, sino en búsqueda de mantener nuestra democracia, de exigir a nuestros gobernantes, de buscar condiciones políticas equilibradas que beneficien a los ciudadanos, y no a la clase política. Quienes seremos capaces de exigir y garantizar que las cosas sucedan para beneficio de todos los que formamos este gran país.

f.santini@ccechihuahua.com.mx

#SomosLaFuerzaQueMueveAChihuahua