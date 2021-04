Cóbraselas a los políticos

La realidad de las cosas es que los partidos tradicionales y sus políticos son la misma farsa, todos sin excepción. Son actores que representan indignos papeles con la única finalidad de engañarte, para así colarse al gobierno y, desde ahí, llenarse los bolsillos, los de ellos, sus familiares y comadres.

Mientras tanto tú, padeciendo el abandono en el que han dejado a Chihuahua.

Tal es la decepción sobre esta impresentable clase política, que en muchas ocasiones he escuchado a amigos decir que no hay que votar, que nada se logra con el voto. Pero no votar justamente es hacerles el juego a los políticos corruptos, porque son ellos, los políticos, quienes suelen estar detrás de esas campañas o movimientos, más cuando surge un movimiento real con el poder de tumbarlos del pedestal en que se han subido.

Claro que hay que votar, porque sólo así terminaremos con esta farsa que representan los políticos, porque sólo así les podemos cobrar todas las que nos han hecho.

Cada vez que uno de estos políticos farsantes te pida su voto, recuerda que nos han dejado sin agua, que nos tienen llenos de baches, que nos subieron los impuestos, que se roban nuestro dinero, que hacen obras carísimas como puentes y glorietas que no tienen sentido, pero que les representan jugosos negocios. Y mientras ellos hacen de las suyas, tal vez tú vivas en una de esas colonias y comunidades que no tienen agua ni luz, que ha caído en manos de la delincuencia, que se han quedado en el abandono, mientras ellos se la pasan muy a gusto con el dinero de tus impuestos.

Claro que hay que votar y cobrárselas todas juntas.

En los siguientes dos meses, los vas a ver muy seguido, mandándote bonitos mensajes, diciéndote que están contigo, que te quieren ayudar, que ellos son distintos. Pero no son distintos, son la misma farsa, políticos que prometen todo pero que nunca cumplen nada, políticos exactamente iguales a los que te han decepcionado antes, de ellos aprendieron.

Claro que hay que votar, para castigarlos e impulsar el cambio que quieres.

Un cambio que sea de verdad, y que sea inteligente, que le dé rumbo al estado, no que lo descarrile.

Con esto en mente, déjame decirte por qué los chihuahuenses sí tenemos que salir a votar:

El verdadero poder de nosotros los ciudadanos es el voto. Ahí, cuando estamos ante la urna, es cuando podemos ponerle un alto a los políticos y cobrárselas todas juntas. ¿A quién crees que le favorece el abstencionismo? Exacto, a los políticos, a los partidos y a los gobernantes de siempre. Así es como se cuelan al gobierno a servirse con la cuchara grande, a darle rienda suelta a sus excesos, sus abusos y su corrupción. Tú y yo estamos hartos de que los políticos, como candidatos y gobernantes, nos olviden; estamos hartos de la impunidad, de sus privilegios y de sus corruptelas. Y cuando uno se harta de algo, le pone fin. Con tu voto, le pones fin a estos abusivos.

Ayer domingo empezaron las elecciones más grandes en la historia del país. Nos van a bombardear con propaganda y mentiras, con las mismas promesas huecas de toda la vida, promesas que no tiene intención de cumplir. No sólo eso, sino que sus verdaderas intenciones no te las van a decir, esas se las van a callar.

Los vas a ver hasta en la sopa, diciéndote que son tus amigos, cuando ayer no te hubiera ni dado la mano. Los vas a ver, como siempre, uniformados con sus colores: azules, rojos, cafés o naranjas, pero esos son disfraces que en cuanto les convenga, se cambian y se vuelven de otro color.

Vas a ver a personajes de muy mala reputación que ayer los andaban metiendo a la cárcel, pero que hoy se presentan como si fueran personas decentes, como si nunca hubieran robado, abusado, traicionado y hasta cosas peores. Lo dicho pues, son una farsa.

Claro que hay que votar para eliminar esta plaga, para que no nos la vuelvan a hacer.

No olvides lo que te han hecho, y no olvides cómo te han hecho sentir cada vez que te han traicionado. Basta de esta plaga. Ni tú ni yo queremos eso. Queremos cambios de fondo, con orden y responsabilidad, con inteligencia y amor por Chihuahua.

Cuando estés en la urna, decide por alguien que sea como tú, que verdaderamente te represente, que luche hombro a hombro contigo.

Estamos cansados de que los políticos, los partidos y los gobernantes nos fallen, nos olviden y nos abandonen.

Ya basta, hasta aquí.

Alejandro Díaz

Candidato a gobernador de Chihuahua

Por el Partido Fuerza por México