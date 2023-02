Realmente es muy complicado redactar esta columna sin prejuicios, lo cual representa el hartazgo y disgusto de la afición azteca contra su federación, y después de tantos, nombres, rodeos y rumores finalmente Diego Cocca fue el entrenador elegido para ser el nuevo director técnico de la selección mexicana tras el rotundo fracaso de Gerardo “Tata”

Martino. La opinión en general está en desacuerdo con la llegada del estratega argentino y mucho tiene que ver precisamente su nacionalidad. Es verdad que en México no nos sobran los directores técnicos de calidad, sin embargo este simple aficionado considera que existían opciones mexicanas bastante mejores que Cocca.





Jaime Lozano demostró con creces en los juegos olímpicos de Tokio que teniendo la materia prima necesaria puede construir un futbol atractivo y triunfador. Miguel Herrera con todo y sus conflictos de carácter ha demostrado que tácticamente es el mejor DT que ha dado nuestro país en los últimos años. Incluso Nacho Ambriz hubiera parecido una mejor alternativa a pesar de en ocasiones carecer de variantes en sus parados. Y no se diga de Rafael Márquez, que con todo y no haber debutado aún en primera división como estratega, hubiera sido recibido en un mar de aplausos por nuestra afición. Ahora bien, ya si únicamente de extranjeros en Liga MX se trata, hubiera parecido más justo y con más lógica el haber elegido a Guillermo Almada sobre Diego Cocca. Difícilmente encontrarán a un conocedor mexicano que tenía a Cocca dentro de su top 5 de opciones para el proceso, pues la mayoría de la afición está de acuerdo que el bicampeonato con Atlas no es mérito suficiente para llegar a este puesto.





Al ser un romántico anticuado del futbol, siempre se pensará que la selección mexicana debe ser de los mexicanos para los mexicanos, tanto en la cancha como en el banquillo. No es que se tache de manera general el profesionalismo de los DT's extranjeros, simplemente por más que se esfuercen nunca tendrán el sentido de identidad que puede tener un mexicano al dirigir a la selección mexicana, incluso suena redundante.





Se hace énfasis en el sentido de identidad porque eso es precisamente a lo que apelas cuando tus recursos están agotados, cuando tu mente y cuerpo están cansados se tiene que encontrar energía y lucidez extra de alguna parte y es ahí donde entra el sentido de identidad, comúnmente traducido en patriotismo en casos específicos del futbol, y que al final de cuentas no es otra cosa que el amor. No es coincidencia que ninguna selección en la historia haya sido campeona del mundo con un técnico extranjero





Estamos a 3 años y medio de albergar un mundial por tercera vez y hubiera sido bellísimo ver a una totalidad de mexicanos cantar el himno nacional en el partido inaugural en el Estadio Azteca, pero no, una vez más, tendremos a un argentino callado en una silla privilegiada. Y desde luego que nuestros deseos son un proceso lleno de éxitos para Diego Cocca, si triunfa celebraremos con él y si pierde sufriremos con él. Sin embargo la confianza requiere de mucho tiempo para ser ganada y de muy poco para ser perdida y por lo pronto con esta decisión no hay cariño ni confianza ni en Diego Cocca, ni en Ares de Parga, ni en Yon de Luisa… ni en la selección mexicana.





Mario Ramírez / @LaFutboliza