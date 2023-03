Cogobierno y la participación ciudadana

La concepción de un gobierno omnipresente y todopoderoso, que no tiene que entregar cuentas a nadie, que no necesita de la ayuda de los ciudadanos para ninguna de sus acciones y que la información financiera, operativa o de cualquier otra índole que ataña a su actuar, se debe clasificar como confidencial; cada día se aleja más de los gobiernos modernos y de los países avanzados que han logrado un alto índice de desarrollo humano. La democracia no termina con el voto libre y el respeto al mismo, ahí inicia. La democracia implica el cogobierno, la participación directa de los ciudadanos en la planeación, ejecución y retroalimentación del ejercicio del gobierno. No basta tampoco "tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario", eso implicaría un pueblo totalmente preparado para la participación ciudadana, ésta debe ser fomentada por medio de ejercicios permanentes, que a su vez vayan formando a las personas para cogobernar, sin importar el nivel de educación o preparación inicial, se debe capacitar y estimular a los ciudadanos para que participen directamente en la toma de decisiones de su comunidad.

En muchos países se están estableciendo mecanismos que facilitan la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, El gobierno debe ser un facilitador y no un estorbo en la formación y actuar de las organizaciones no gubernamentales, no sólo ayudarlas con dádivas, sino capacitar para la elaboración de presupuestos y planes de desarrollo.

Igualmente la promulgación de leyes, reformas constitucionales, reglamentos y la agenda legislativa debe considerar la participación directa de los ciudadanos, se necesita mayor difusión en todos los proyectos de actos de alcance general o aquellos que puedan afectar intereses o derechos de incidencia colectiva o asuntos en que se encuentre comprometido el interés general.

Establecer mecanismos para que quien esté interesado pueda hacer llegar por escrito sugerencias, consultas u observaciones a los referidos proyectos, además del derecho de los potenciales afectados para participar en audiencias públicas o procedimientos de reales parlamentos abiertos, no simulaciones.

Por último debe ponerse a disposición de todos los ciudadanos toda la información de interés colectivo; financiera, de inversión social o de obra pública, hasta rayar en la exageración, que no quede la menor duda sobre, ingresos, egresos, deuda, partidas presupuestales, etc.

Cuentan que en el Municipio de Quiroga, el primer municipio ganado por el PAN en 1947, el Alcalde pegaba con engrudo en las paredes de la Presidencia Municipal, cada mes, los ingresos y egresos de su gobierno. En estos días con los avances que existen en comunicación, no hay excusa para que se dé a conocer toda la información del actuar gubernamental. No es necesario que se exija por ninguna organización como el IFAI, es una obligación hacerlo y sobre todo difundirla a la sociedad. El pueblo premiará estas acciones.