Coincidencias, la otra agenda de mujeres

Es en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas conmemoran por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Este día alrededor del mundo, sirve especialmente para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial; de igual forma sirve para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo, así como hacer efectivos sus derechos, que ya han sido otorgados desde la Constitución; también se busca incrementar la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones.

Esta agenda que por décadas han venido dictando mujeres de todas las ideologías y posturas partidistas, desde lo público y más reciente, también en lo privado; una agenda que desde mi punto de vista tiene un sentido altamente humano, pues las mujeres formamos parte de la humanidad, definimos momentos en la historia y somos creadoras de vida y de recursos que aportan desarrollo a los países. A lo largo de los años, esta agenda se ha ido desvirtuando con posturas progresistas que incluso, corremos el riesgo de volvernos nuevamente invisibles para la sociedad. Yo, siempre me he manifestado como no feminista, nunca me he sentido representada por estos grupos, he sentido de ellas rechazo y violencia, pues han sido mis más fervientes críticas por no pensar y no actuar como ellas consideran debe actuar una mujer en la política, se olvidan que cada una tenemos una historia, valores, creencias y sentimientos muy distintos y debemos ser respetuosas de ello.

Sin embargo, estoy plenamente segura que la gran mayoría de las mujeres, incluso las que no pensamos igual y no compartimos toda la agenda de mujeres, coincidimos en un tema toral, la violencia que todos los días se ejerce contra niñas y mujeres, esta violencia que diariamente asesina a 11 mujeres en promedio y que lleva a los refugios a miles más, para ponerse a salvo.

Muchas veces me he preguntado, por qué si hoy tenemos una legislación de avanzada para prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres; tenemos instituciones y fiscalías para atender casos relacionados con esta violencia en los tres niveles de gobierno; tenemos penalidades muy altas cuando se presentan estos casos ante la justicia y se logra tener un culpable, aunque tristemente la mayoría se queda en la impunidad; las cifras son tan alarmantes y en constante crecimiento, tengo claridad que hay más de una razón, algo no estamos haciendo bien, algo nos falta, se lo estamos dejando sólo al gobierno, ¿acaso debemos volver a la base, a la familia (fortalecida), a la educación?; por otro lado, no debemos separar de esta tragedia, el clima de violencia que se vive en todo el país, el abuso irracional de drogas y alcohol, el estrés laboral y muchos más factores, que deberemos estudiar, investigar, analizar y ponerlos en su justa dimensión. Es tiempo que todas las mujeres libres nos sentemos con responsabilidad y seriedad a hablar de otras alternativas para disminuir la violencia contra niñas y mujeres, en un marco de respeto a las ideologías, que la otra agenda de mujeres, sea las coincidencias y no lo que nos divide.

Finalmente, me quedo y les comparto las palabras de nuestra gobernadora Maru Campos, en su informe del pasado 4 de marzo: “Creo en el empoderamiento de las mujeres, nunca a través de la lástima y la autocompasión, sino a través de la confirmación continua de nuestras capacidades y talentos”.