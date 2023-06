Combatamos el abstencionismo por “INEs” desactualizadas

Por Federico Baeza





Para el Instituto Nacional Electoral el resultado de la jornada de votación del 4 de junio, en Coahuila y Edomex, fue un éxito, sin embargo, considero prudente señalar que el abstencionismo sigue siendo uno de los peores males en nuestros ejercicios democráticos. Veámoslo claramente: en el primero de los estados se logró una participación de poco más del 50% del electorado, y en el segundo ni siquiera alcanzó la mitad del padrón de votantes.

En esta ocasión, millones de mexicanos salieron a votar en lo que fue denominada una jornada “de las más históricas”, pues, por primera vez, se eligió una mujer para gobernar el Estado de México, además de que otro partido político, diferente del PRI, podría gobernar en Coahuila y el estado mexiquense.

Si tomamos en cuenta estudios relacionados con el tema, de acuerdo con registros del INE, observamos que los electores de 18 a 39 años, que representan el 50% del electorado, desafortunadamente, ¡son los que menos participan!, lo que me hace preguntarme ¿qué está pasando?, ¿qué no les interesa?, ¿no se les toma en cuenta? o ¿el mensaje de propuestas de campaña no está llegando a ese segmento?

En lo personal, creo que la desactualización de muchas credenciales en el País, refuerza a las variables que generan un “coctel” listo para redituar en abstencionismo en 2024.

Y precisamente en ese sentido considero importante señalar que, desde nuestro sector, tenemos que ser actores indiscutibles de promoción de la participación ciudadana y la democracia, mediante la actualización de las credenciales de nuestros colaboradores.

Y es que Chihuahua se posiciona en el quinto lugar, dentro de las entidades con más alta desactualización del INE, con un 29.7%, antecedido por Jalisco, con un 30.3%, Nuevo León, con un 30.7%, Colima, con un 35.8% y Quintana Roo, con un 44.9%.





A la par de ello, el 11.4% de los votantes (6 millones), que casi siempre emite su sufragio, expresa interés en la elección 2024, cree que su voto sirve para tener mejor gobierno y que el resultado hace diferencia en su vida, pero no tiene su domicilio actualizado. La principal razón de ello es ¡porque no tienen tiempo de salir del trabajo para modificarlo!

Y a propósito de ello, bajo mi responsabilidad de ciudadano y líder empresarial, quiero hacer un llamado para que, como directrices de nuestras empresas, aprovechemos la buena reputación social que hemos construido, esa confianza que sube hasta el 74% de buena percepción, y ejerzamos nuestro compromiso con el derecho a la identidad de nuestros colaboradores, para que su INE esté vigente y con domicilio actualizado.

Brindémosles tiempo libre sin descuento salarial para que, primero que nada, puedan acudir a hacer su trámite, y posteriormente recojan su credencial, ya que el INE solo abre sus puertas en horarios en que la mayoría de los trabajadores se encuentran en sus puestos laborales.

De igual manera, generemos las facilidades necesarias desde las áreas de Recursos Humanos para realizar el trámite, ya sea apoyándolos en la generación de su cita, o dándoles la oportunidad de acceder a una red de internet, ya que es esa vía por la que se puede concretar.

Y, tomando en cuenta que diciembre y enero son meses más ocupados y “ajetreados” para los colaboradores, diseñemos estrategias para incentivar a que regularicen su credencial antes de que culmine el mes de noviembre. Creatividad hay mucha, solo es cuestión de poner en práctica nuestra responsabilidad social en esta importante causa a la que el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua se adhirió.