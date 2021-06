Combate a la corrupción, entre el discurso y la realidad

Esta semana mi participación la enfocaré a uno de los grandes flagelos que tiene nuestro país, que nos afecta a todos, a veces de manera directa o indirecta, a veces pareciera imperceptible y otras, tan evidente que termina afectando el bien más preciado que es la vida.

Me refiero a la corrupción, no obstante que el Ejecutivo Federal declara con periodicidad que en su gobierno ya no existe la corrupción, la realidad, las cifras, tanto oficiales como de organismos internaciones lamentablemente muestran que la aseveración presidencial no es cierta. Si el Presidente fuere honesto, en su nuevo “indicador” de quién es quién en las mentiras, debiera empezar por dar disculpa a la sociedad por todas las mentiras que ha dicho a la fecha y que por venir de quien tiene la investidura presidencial, afectan a toda la sociedad.

En estos tres años del gobierno autonombrado el más honesto, los indicadores internacionales son una prueba fehaciente de que este flagelo no sólo sigue existiendo, sino que el país sigue estando más cerca de aquellos países en donde existe una corrupción elevada en el sector público que de aquellos en los que la corrupción pública es mínima o nula. Transparencia Internacional ubica al país en el lugar 124 con un índice de puntuación de tan sólo 31 puntos sobre 100, siendo 100 puntos los países más honestos. https://www.transparency.org/en/publications/corruption-perceptions-index-2020 .

Por definición, de acuerdo a Trasparencia Internacional, la corrupción se define como “Abuso del poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad.”.

En México se han hecho esfuerzo por acabar con este flagelo histórico, en 1982, fue reformada la Constitución Política bajo el slogan de “renovación moral”, en el año de 2015 se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, más sin embargo, los recursos destinados para combatir la corrupción de 2018 al año de 2021 han disminuido en un 15%, y desde su creación, en 2016, la disminución acumulada es del 20%, lo cual es una clara muestra que la actual administración no ha incrementado su actuación para combatirla, sino inclusive, ha disminuido los recursos para ello.

La corrupción afecta la inversión, productividad, ingreso de las empresas (5%) y ciudadanos (14%), el producto interno bruto (9%), confianza en los servidores públicos y en el sistema para elegir a sus gobernantes, afecta a los más pobres e incrementa la violencia social.

Por ello, a nivel mundial, desde el inicio de este siglo, la OCDE considera a la corrupción como una amenaza a la gobernabilidad, el desarrollo sustentable, a los procesos democráticos y prácticas corporativas justas, por su parte para la ONU, desde 2003 el combate a la corrupción se ha convertido en un tema prioritario en la agenda internacional, formando parte de los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por ello, en los últimos 18 años en país avanzó en la creación de órganos autónomos para disuadir la actuación discrecional y opaca de los servidores públicos, en los cuales Acción Nacional ha estado presente con acciones concretas, entre ellas, la puesta en marcha durante el primer año del Sexenio de Vicente Fox de la Auditoria Superior de la Federación para fiscalizar los recursos públicos, la promulgación en ese mismo sexenio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, creándose el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como antesala del Instituto Nacional de Transparencia, y Protección de Datos Personales (2014-2016), para garantizar la transparencia de la información pública. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado entre otros, por la ASF y el INAI.

En el pasado reciente, se han aprobado reformas, inclusive, en materia fiscal, para inhibir el desvío de recursos públicos por medio de la venta de facturas que simulan operaciones, elevando las sanciones y penas, considerando dichos actos como una amenaza a la seguridad nacional, falta mucho camino por recorrer, pero también falta una voluntad política honesta para aplicar las herramientas legales, fuera de sesgos y ambiciones partidistas, en donde pareciera que el combate a la corrupción solo es en tiempo electorales, con un fin eminentemente político. En el tiempo, Acción Nacional ha demostrado con hechos su compromiso con el combate a la corrupción, por el bien del país, esperamos que en esto tres años que le faltan a la actual administración haya un avance sustancial en combatir este flagelo en beneficio de todos los mexicanos.