Comenzamos 2022

Ya han trascurrido más de 10 días de que comenzó este nuevo año, sin embargo, lo iniciamos nuevamente, sin estrategia ni política pública que enfrente las distintas crisis que vivimos en los últimos años y que han empeorado de manera exponencial con el gobierno que encabeza Morena a nivel nacional.

Hablemos de inicio de la crisis de salud, no es ajeno y también debemos reconocer que ya desde hace varias décadas el sistema de salud no ha sido digno para la mayoría de los mexicanos siempre hemos padecido falta de atención médica oportuna, falta de algunos medicamentos y seguimiento puntual a enfermedades crónico-degenerativas; los presupuestos para salud siempre han tratado de cumplir con lo mínimo requerido. Sin embargo, hoy como nunca, el sistema de salud ha colapsado, ahora el presupuesto es cada vez menor del que se aprobaba en otros sexenios, con la excusa del combate a la corrupción se ha dejado de convocar a licitaciones públicas, para la compra de medicamentos e insumos médicos, ya no digamos de orden especial, hoy ya ni paracetamol e inclusive material de curación básico encontramos en los distintos hospitales del Sector Salud.

La llegada de la pandemia ha sido para el gobierno federal su mejor excusa, para no atender al menos en lo mínimo las distintas enfermedades que las y los mexicanos padecen con más frecuencia, y que han sido el principal ingrediente para que la Covid-19 haya causado más de 300 mil muertes reconocidas por la autoridad federal.

La otra gran crisis es la económica, con la inflación más alta en los últimos años y al parecer, sin una estrategia de contención real, en este 2022 iniciamos con precios de canasta básica prácticamente inalcanzables para más de 60 millones de mexicanos que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, según el Coneval e Inegi.

La crisis de salud continúa haciendo estragos en la parte económica, pues el gobierno federal ha dejado a su suerte a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que les es imposible seguir sosteniendo pago de impuestos y sueldos a sus trabajadores, Morena y su gobierno no aprobaron, ni para 2021, ni para 2022, incentivos que les permita a las empresas sostener su permanencia, por eso llevamos acumuladas más de un millón de empresas que han cerrado y el gobierno de la transformación no ve ni escucha; mientras tanto el desempleo aumenta y más familias están pasando de la pobreza a pobreza extrema.





Cierro con la crisis de seguridad, que, si bien es cierto, en los últimos dos años con la pandemia del Covid hemos hablado poco de ella, o le hemos puesto menor atención, no debemos olvidar que los muertos en este sexenio, apenas en los primeros tres años que van de la administración, superan a los que se tuvieron en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto juntos, y no es que sea un triunfo de mi parte señalar que se tuvieron menos en esos gobiernos, sería por decir lo menos, insensible de mi parte, ante el dolor de más de 100 mil familias que ha perdido a un ser querido por causa del crimen organizado, al que por cierto el gobierno de López Obrador no toca ni con el pétalo de una rosa.

Así en estas crisis cerramos el 2021 y así comenzamos 2022, dicen que la esperanza es la última en desaparecer, y yo sigo teniendo esperanza, pero no en el presidente, a ese no le creo nada, ni a su gobierno y aliados, pero sí en una sociedad que sin duda luchará por un mejor país, que retomé y conserve el estado de derecho y que pueda virar 180 grados en cada uno de los rubros que esta administración federal ha destruido. Por ahora les deseo salud, para poder enfrentar estas crisis con mucha fuerza y valentía.