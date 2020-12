CÓMO BUSCAR EL FUTURO DE CHIHUAHUA

Históricamente nuestro querido México ha sido víctima de políticos manipuladores, que ya todos conocemos y reconocemos. Que siempre, durante el proceso de “enamoramiento” y previo a las elecciones, son los seres más amables y conciliadores con el electorado (faltan ríos para poner puentes en los lugares más recónditos de las entidades, como parafraseaba un viejo chiste popular).

Hoy continuamos con las mismas estrategias de engaño, de simulación y de abuso de sus prebendas para darse publicidad. Sin mediar la prudencia, la honestidad y la equidad y la transparencia de sus financiamientos. La ventaja que tomen a través de supuestas iniciativas individuales y brincando de puesto en puesto les da la libertad de mantener esa ventaja.

Sólo buscando ser más objetivos, mejores observadores de los datos y los hechos, pero de fondo, no de superficialidad, de conciencia y una sana comparación de “peras con peras”, encontremos las mejores opciones.

Tenemos posibilidades de escoger de manera inteligente, y no reactiva. Y sobre todo manipulada, que es la característica inherente en la mayoría de los casos en nuestra política mexicana.

Las empresas no somos elementos políticos, somos entes económicos de nuestra sociedad que propician el crecimiento y desarrollo, que requieren de ser críticos y responsables al señalar las oportunidades y aciertos de nuestras autoridades, somos capaces y además se requiere existan medios de dar a conocer las observaciones de lo que inhibe y dificulta el desarrollo de la economía a través de sus protagonistas. Podemos y debemos ser un ente activo que coadyuve a un mejor México. Al que podamos apoyar a dar mejor calidad de vida y desarrollo, de manera justa, no radical, de un modo que mantenga los aspectos positivos existentes y desarrolle nuevos mejores, pero no dejando desaliento constante por la irracionalidad y reactividad visceral de los tomadores de decisiones. Que como administradores, tenemos práctica en tomar decisiones de manera informada y equilibrada, minimizando los riesgos globales del medio en que nos desenvolvemos.

Además, hemos sido propositivos y activos en desarrollar y aplicar estrategias que minimicen los estragos de la baja en el crecimiento económico previo a la pandemia y hoy en día en aras de la misma, por lo que no esperamos una medalla, sino una discusión abierta con las autoridades (que ya sucede en la mayoría de los casos), y “brecha” por parte de ellos para facilitar ese transitar, y en sus posibilidades apoyar en su ejecución y aplicación.

La ocasión anterior mencione nuestro proyecto de “Chihuahua Futura” y seguirá siendo el esfuerzo aglutinador de proyectos de la ciudad que busque, a pesar de la reducción a nivel federal de la inversión en investigación, educación, seguridad, etc. Con las líneas de acción de “Electromovilidad”, “Industria Inteligente”, “Agroindustria y Alimentación avanzada” y “Hábitat y Calidad de Vida”; más dos estrategias transversales de acción: Cultura Transformadora + Ecosistema de Emprendimiento, buscaremos cumplir con la visión del proyecto:

Ser referente latinoamericana en generación de riqueza, calidad de vida, innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento, con el fin de contribuir a la transformación productiva de Chihuahua, además de posicionarse como una ciudad segura, solidaria y sostenible, velando por el bienestar integral de su población en empleo, educación, salud, seguridad y esparcimiento.

Chihuahua Futura es para todos los chihuahuenses, y sus frutos serán disfrutados por todos de manera equitativa y plena. Dará una ciudad donde deseemos siempre que nuestros hijos y nietos vivan!