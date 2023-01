Como el de Dinamarca (La gran mentira)   

Eduardo Fernández Ponce





“Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos

significa luchar por abatir las desigualdades”.

Julio Frenk Mora (1953 - ) exsecretario de salud





Todos recordamos el vasto discurso del presidente Obrador en su toma de posesión el 1 de diciembre de 2018, acuñando los “mandamientos” que, según él, serían la guía moral de su mesiánica misión: “no mentir, no robar y no traicionar”, además de cumplir una amplia lista de 100 compromisos que incluiría rescatar -ipso facto- 500 mil millones de pesos anuales producto de la gran corrupción de los gobiernos neoliberales. Hoy, a cuatro años de su gestión la censura de millones de ciudadanos que votaron por él es evidente. Información de organismos públicos como INEGI, Ceneval, OMS, OCDD, The World Justice Project, etc. en sus tabulados en educación, empleo, salud, seguridad, lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, respeto al Estado de derecho, etc. arrojan signos inequívocos de sus desastrosas políticas de “palos de ciego” que han conducido a un palpable retroceso y división entre los mexicanos, que no tiene registro la historia en muchos años.

Sorprende también su empecinada falacia donde los mexicanos tendremos en este 2023 un sistema de salud como Dinamarca y los Países Nórdicos. (Promesa renuente desde hace dos años). Creemos que carece de la más mínima percepción de cómo funcionan esos sistemas de salud. Es suficiente con ver el informe anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde Noruega tiene un presupuesto anual (en salud) por habitante de 6,000 mil dólares invirtiendo el 8% del PIB y México 587 dólares por habitante en el sitio 77 mundial, es decir, 10 veces menos, con el 2.4% del PIB, cuando lo ideal es 7%. Ello explica por qué en Dinamarca y Noruega, con 84 años de esperanza de vida al nacer, no tiene comparación alguna con México.

Por otra parte la pandemia de Covid-19 que logró impactar la esperanza de vida en México bajó cuatro años, al pasar de 75 años en 2019 a 71 años en 2021; al igual que diez años menos que el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 81 años. Cierto es que la pandemia afectó a todo el planeta pero influyó negativamente más en México con 700 mil muertes, por las pésimas estrategias de Gatell. Comparativamente con los Países Nórdicos son casi 13 años de diferencia. Resulta entonces una cruenta falsedad que podamos en un año igualarnos a Dinamarca. Peor aún, sin Seguro Popular, medicamentos y vacunas el sistema de salud está terriblemente colapsado. Para ser más explícitos el sistema de salud pública de los EU lugar mundial 33 (Medicare) es muy inferior al de Noruega y Dinamarca.

Si a ello añadimos que la pobreza también aumentó en los mexicanos del 36.6 % de la población al 38.6% (Coneval) reflejándose esencialmente en la “pobreza laboral” que se define como el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria. Interpretándose también como un menor consumo nutricional de la canasta básica y en consecuencia una mayor desnutrición y mayores los índices de enfermedades. Si a todo esto le sumamos la burda mentira de que creceríamos en el PIB al 5% anual, cuando estamos creciendo al 0.4%, resulta evidente que existe una prolongada intención de engaño tras engaño, intencionalmente fabricado para aumentar el bono clientelar de Morena con fines electorales, sin importar que el país se siga cayendo a pedazos.