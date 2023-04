Cómo frenar el cambio climático

Por: Óscar Estrada

El más reciente reporte del grupo de científicos del Panel Intergubernamental Sobre Cambio Climático (IPCC) alerta sobre los pobres resultados logrados hasta ahora con las diferentes acciones que se han implementado en el mundo para frenar el cambio climático. Por ello, proponen aumentar estas acciones y dirigirlas hacia aquellas que tienen una mayor incidencia sobre este fenómeno.

A pesar de que ya se han identificado las fuentes que mayores emisiones de gases de efecto invernadero aportan a la atmósfera, así como los principales países generadores de estas emisiones, los esfuerzos realizados hasta ahora no parecen tener el efecto esperado. Tan sólo entre el año 2010 y el 2019, las emisiones generadas se incrementaron en un 12%, es decir, no sólo no se han logrado reducir, sino que éstas se siguen incrementando.

Para lograr los resultados que se requieren, es indispensable no sólo reducir el incremento en las emisiones, sino revertirlo, es decir, tener en los próximos años menores niveles de emisiones que las actuales. La meta que se plantea alcanzar es una reducción para el año 2030 de un 50% sobre los niveles actuales, lograr el equilibrio o cero emisiones netas para el 2050, y a partir de ahí, mantener tasas negativas de emisiones, es decir, capturar y almacenar mayores volúmenes de carbono, que los que se emiten a la atmósfera.

Si bien no hay duda de la necesidad de capturar y almacenar el carbono, la realidad es que aún hay mucha incertidumbre sobre la efectividad de algunas de las estrategias que se aplican para lograrlo. Tan sólo por dar un ejemplo, en los proyectos de reforestación es frecuente que sólo se mencionen las metas alcanzadas en términos de árboles o superficie plantada, pero no se evalúa o se reporta la sobrevivencia lograda en esas plantaciones.

Otra tecnología que se está probando es la captura y almacenamiento de carbono (CAC) de la atmósfera con ventiladores y concentradores especiales para inyectarlo en el subsuelo, pero aún hay muchas dudas sobre la efectividad y los costos de estas nuevas tecnologías. De todas formas, sí se reconoce que es muy importante promover y hacer más eficientes las estrategias para capturar y almacenar el carbono, como una forma de reducir los niveles del calentamiento global.

Lo que hoy se está proponiendo con mayor urgencia e insistencia, es la reducción de las emisiones. Para lograrlo, se propone un cambio en los sistemas de generación de energía eléctrica, eliminando el uso de combustibles fósiles por otros sistemas de generación como la solar, eólica, hidroeléctrica o incluso nuclear. De igual forma, en la generación de calor, tanto para usos industriales, como domésticos, cambiar los combustibles fósiles tradicionales, por biocombustibles, como por ejemplo, los pellets, briquetas o bioetanol. Otra acción de igual importancia es el cambio en los equipos de transporte, sea éste de carga, público o de uso particular, por vehículos eléctricos, o en algunos casos alimentados con biocombustibles como el etanol.

De igual forma, será necesario impulsar estrategias más ambiciosas sobre eficiencia energética, es decir, ahorrar energía. Para ello se requiere que las empresas consumidoras, tanto las de producción de bienes, como las de servicios, apliquen programas de ahorro de energía, de economía circular, etc. Así mismo, en el caso de la población en general, hacer cambios importantes en nuestros hábitos de vida, como el ahorro de energía en los hogares, optar por el transporte público o el uso compartido, la instalación de paneles o calentadores de agua solares, entre otros.

Es mucho lo que se debe y se puede hacer. El propio IPCC señala que aún estamos a tiempo, pero sin duda, lo que sí es necesario, es actuar ya, y con mayor contundencia.