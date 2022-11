Cómo han pasado los años 

Por: Antonio Ríos Ramírez





La semana pasada en una reunión con amigos se comentaba sobre los llamados “adultos mayores”, lo cual es algo que todos en algún momento experimentamos. Muchos ya traen una historia, ya aportaron a la sociedad, ya criaron a hijos, ya tuvieron experiencia de vida y experiencia de trabajo. El aprender y a ir adaptándose al paso de los años, probablemente sea una de las obras maestras de la sabiduría y, seguramente, una de las partes más difíciles del arte de vivir.

La edad adulta es una etapa de la condición humana que definitivamente varía según la cultura y el momento histórico en el cual se desenvuelve cada individuo. La época de hoy se mueve entre la belleza y la juventud, pareciera que andamos buscando la alquimia o elixir de la eterna juventud. Nos resistimos a “aceptar” los cambios naturales que se mueven con los años, como que nos cuesta más o batallamos para buscar la felicidad después de los sesenta.

Pero esto no siempre fue así, al hablar de adulto mayor, o tercera edad, en la antigüedad se hacía referencia a esa figura de sabio, el cual era un sujeto con determinados rangos de poder, que le permitía la toma de decisiones y acciones que no sólo afectaba el sí mismo, sino de una comunidad entera, en el cual el significado del estado físico de este sujeto giraba en torno a la experiencia, identificado como un factor positivo a la hora de su reconocimiento dentro de su comunidad. O lo veíamos en nuestras culturas indígenas que los adultos mayores eran los jefes, caciques, chamanes, brujos, curanderos de la tribu, en conclusión, sabiduría. La pregunta sería: ¿Por qué hemos dejado que esa maravillosa concepción de la vejez cambie? El ser humano por lo general basa su proyecto de vida en la búsqueda de su felicidad, enmarcado lo familiar, la relación sentimental, el desarrollo personal, profesional, logros materiales como de poder y su utilidad, como mecanismos y/o herramientas para el logro de sus objetivos. En el caso del adulto mayor, su discurso se encuentra enfocado en aquello que vivió, hizo, aprendió, su experiencia, lo que da valor a su conocimiento como una posición dentro de su contexto y una comunidad determinada. Los logros durante la vida son producto de acciones y decisiones, reconocerlas por medio de su narrativa es un factor que influye en el desarrollo de la persona, parte de su búsqueda de felicidad. Entonces, primero, hacer un recuento de la historia de vida y pensar, ¿cuáles son los grandes logros de mi vida?, ¿qué huella he dejado en mi familia y en los que me rodean?, ¿cómo he alcanzado mis sueños en la vida?, esto permite un balance de vida, donde el adulto mayor se dé cuenta que su siembra ha sido grande y fructífera. Los adultos mayores deben ser personas más visibles y reconocidas, pues nos han formado y construido, su temple, esfuerzo, su lucha comienza a ser reconocido poco a poco tanto en términos del gobierno como en términos sociales.

Actualmente para su búsqueda de felicidad es necesario reconocer y visibilizar la importancia de la experiencia vivida por éste, con el fin de generarle una utilidad. El sentimiento de ser útil, a nivel social, no sólo genera reconocimiento, sino hace parte de ese aprendizaje social de convivencia como de formación y desarrollo, siendo la experiencia una forma de evaluarse desde juicios reflexivos para aceptarla con profundidad. Si bien estas experiencias son importantes, no sólo para la persona, sino para un aprendizaje social, se hace necesario el reconocimiento de las posibilidades del adulto mayor por construir otras vivencias, basadas en su misma narrativa, que generen acciones enfocadas en el cumplimiento del objetivo de la felicidad, teniendo en cuenta los valores y la moral cultural. Aprendamos a aprovechar las grandes experiencias de los adultos mayores. Reconozcamos su valor en la sociedad para forjar un futuro mejor para cada uno de nosotros.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua