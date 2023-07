Basta con observar dos o tres encuestas para darnos cuenta de que Xóchitl Gálvez es todo un fenómeno mediático que ha estado creciendo como la espuma, al grado de llegar a niveles (según algunas encuestas) a estar prácticamente en un empate técnico cuando la carean con Claudia Sheinbaum.

En los monitoreos diarios de diversas encuestadoras en las últimas dos semanas, prácticamente la figura de Xóchitl Gálvez ha incrementado en 15% las preferencias a su favor, en la contienda interna por encabezar al Frente Amplio por México está ya muy adelante aventajando con casi 30 puntos (Rubrum) a su más cercano competidor, Santiago Creel.

¿Cuál ha sido el principal impulso de la figura de Xóchitl Gálvez? Mucho se puede especular acerca de qué es lo que más ha ayudado a su crecimiento, sin embargo, se vislumbra un factor primordial que a mi parecer es lo que apuntala dicho crecimiento, el hecho de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se haya colocado como jefe de campaña del proceso de las corcholatas en búsqueda de quien encabece la candidatura de la Cuarta Transformación. Un día sí y al otro también ha estado atacando a la senadora Xóchitl Gálvez, buscando desprestigiarla por todos los medios posibles, primero denigrándola en su carácter de mujer, de indígena, etc. Ahora más recientemente en los días pasados cuestionando los contratos obtenidos por la empresa Hightech Services propiedad de Xóchitl, a los cuales ella ha revirado con declaraciones que rayan en lo genial y que no hacen estos escarceos mediáticos más que seguir impulsando la figura de Xóchitl Gálvez.

Recientemente AMLO en la Mañanera acusaba y solicitaba investigación de los contratos obtenidos por la empresa de Xóchitl durante los gobiernos de Fox y Calderón, a lo que la senadora de forma ágil respondía: “Mejor que investiguen los contratos que fueron otorgados a los amigos de su hijo Andy, yo no cobro en sobres amarillos como sus hermanos”.

Ya hay una denuncia interpuesta por la senadora Xóchitl Gálvez ante el INE para solicitar que el presidente deje de hacer referencia a su persona durante las mañaneras, podemos deducir que lo hace a sabiendas de que el presidente AMLO no acatará lo que dictamine la ley electoral, ya que estos ataques y referencias son impulsos a su candidatura.

Lo que más me impresiona hoy en día es que no se vislumbra en el corto plazo el techo que pueda alcanzar en las preferencias Xóchitl Gálvez, si continúa con una estrategia bien definida sin errores graves se pone a la par y seguro habrá tiro cerrado en 2024. Adicional hay que considerar que Movimiento Ciudadano no ve con malos ojos a Xóchilt, lo que podría venir a reforzar la alianza.

Dicho lo anterior, se puede percibir hay mucho nerviosismo y tensión en el equipo cerrado del presidente de la 4T, que no encuentran cómo hacer para detener el crecimiento y efervescencia por la figura de Xóchitl Gálvez. Al tiempo.