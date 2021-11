¿Cómo ordenar la deuda pública de Chihuahua? Algunas propuestas (segunda parte)

Dice, y dice bien, el viejo y conocido refrán que quien no conoce la historia está obligado a repetirla; y pues de acuerdo con diversos medios de comunicación, varios actores de la actual administración no dejan de sorprenderse ante situaciones que van surgiendo en el transcurso del tiempo y que están relacionadas al manejo financiero del estado en la anterior administración. Cuestiones inherentes a la deuda a proveedores, deuda a largo plazo, obras sin pagar, disponibilidad de participaciones que correspondían a la siguiente administración, el no entero de recursos públicos a diversos organismos o personas físicas o morales, que por disposición de la ley debían haber recibido, etcétera.

A pesar de la importancia de la información a la que se hace relación, los procesos actuales derivados de la legislación vigente no permiten que el Poder Legislativo cuente con información oficial, que nos permita conocer con certeza la situación financiera del estado. En tal virtud, he propuesto que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos del estado un apartado específico que no solamente incluya los montos de la deuda pública, para con ello evitar tecnicismos respecto a si se trata o no de deuda pública, sino que se incluya todos aquellos compromisos u obligaciones a cargo del erario que deben ser liquidados con los recursos del estado.

La historia reciente nos obliga a regular un tema que generó diferencias entre el equipo saliente y el entrante en la administración estatal, ante esta situación el Poder Legislativo se mantenía a la expectativa, sin que en el marco normativo vigente se le otorgaran facultades para obtener información válida y en su caso, dentro de la esfera de sus atribuciones, buscar soluciones.

No ignoro que el marco jurídico vigente establece la obligación de presentar las cuentas públicas anuales y los estados financieros trimestrales, pero la experiencia nos ha demostrado que son mecanismos o instrumentos insuficientes para contar con los elementos necesarios para que, como diputados, podamos tener una participación más activa en la solución de los problemas financieros del estado. En este orden de ideas, el Congreso del Estado requiere tener conocimiento de manera detallada de todos los compromisos u obligaciones financieras que a corto, mediano y largo plazo deben pagarse con cargo al erario, datos que resultan de suma importancia para la aprobación del Presupuesto de Egresos.

Quienes integramos el Congreso del Estado no podemos ni debemos permanecer pasivos en los temas de endeudamiento: un mal manejo financiero de los recursos estatales lamentablemente afecta a los sectores más necesitados, ya que generalmente se disminuyen los recursos para necesidades tan básicas como la atención médica, la seguridad entre otros. Debemos pugnar por tener una participación más activa y de esta manera evitar que la historia se repita.