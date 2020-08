¿Cómo vamos?

Iniciaré diciendo que vamos de mal en peor; cada semana parecería que sería la más trágica pero no dejamos de sorprendernos. No es que sea negativa, pero sólo enumeraré algunos puntos de los últimos 10 días.

En materia económica, hay mucha tela de dónde cortar, pero comentaré sólo tres puntos:

- Todo indica que este año cerraremos con un decrecimiento de 12% del PIB. En este momento, la economía no puede crecer cuando la pandemia no deja de avanzar, pero ese es otro tema que tocaré más adelante.

- Existe una enorme pérdida de empleos; se habla de más de un millón y medio de empleos cuando se había dicho por parte del Ejecutivo que se iban a crear más de dos millones de empleos. Es por eso que toda expectativa de mejora ha quedado en el olvido.

- El 76% de las compras del gobierno federal se hacen por designación directa; no podemos hablar de transparencia y de combate a la corrupción cuando no hay transparencia en el uso de los recursos que aportamos todos los mexicanos a través de nuestros impuestos.

En materia de salud, es terrible lo que vemos todos los días. Aunque no vemos claridad ni en los números, ni en las estadísticas y menos en la toma de decisiones para mitigar la pandemia, un tema primordialmente de salud, voy a tocar sólo tres puntos:

- En plena pandemia no se ha ejercido el 35% del presupuesto asignado para salud; cuando sería necesario mayor presupuesto para mitigar el grave problema por el que estamos pasando, pues resulta que no se hace uso de los recursos que son indispensables para salvar vidas.

- No se están haciendo las pruebas necesarias para poder evaluar el crecimiento del contagio y tomar decisiones con datos científicos. Es increíble que estemos rebasados por la enfermedad y lejos de crecer la investigación y hacer uso de las herramientas que la ciencia proporciona, estemos escondiendo los muertos debajo del tapete.

- Recordemos al “gurú” de la pandemia, al Dr. Hugo López Gatell, que dijo en una de sus conferencias que el máximo de muertes que se estimaban eran 6,000. Luego hizo una serie de análisis con mucho rollo pero poco fundamento, llegó a la conclusión que llegar a los 60 mil muertos sería una desastre, qué lamentable que en este momento ya estemos en esa etapa de “desastre”.

En materia de educación, sólo voy a comentar que todo se está haciendo sobre las rodillas. No quiero juzgar el aprendizaje de los niños y niñas, jóvenes y adultos; lo que es terrible es la falta de planeación, que todos los días escuchemos una ocurrencia y que no exista certidumbre de nada ni para estudiantes, ni para maestros, ni para trabajadores de la educación, ni para los padres de familia, para nadie. Es terrible porque se está improvisando con la educación de los mexicanos, no podemos pensar en un futuro prometedor cuando ni siquiera sabemos qué va a pasar el día de mañana.

No quisiera perder la atención que pones a mi escrito, así que por eso sólo quise poner unos cuantos puntos en este documento. Hay mucho que podemos insertar en cada uno de los temas, pero es demasiado lo que todos los días leemos y nos enteramos; es demasiado rápido cómo se va destruyendo lo que ha costado décadas construir.

Para cerrar su lectura, amable lector, le quisiera dejar una tarea que me parece muy importante: use cubrebocas. Si nosotros los chihuahuenses usamos cubrebocas de aquí al último día del año, estaremos salvando cuando menos 650 vidas, esto dicho por el Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba; no desestimemos la vida de más de 650 chihuahuenses.

Me despido agradeciendo el amor y la solidaridad al cuidarnos usando el cubrebocas.