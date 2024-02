¿Cómo vamos México?

Haciendo un poco de historia, con el ex presidente Enrique Peña Nieto, se había crecido el 2.1% anual, en promedio, la crítica era el poco crecimiento, la promesa que creceríamos el 4%, mínimo. Lo que sí es una realidad es que hemos decrecido el 3% en lo que va del sexenio. En este tema, evidente promesa incumplida.

En tiempos de pandemia, caímos hasta el menos 8%, puede haber muchos factores, pero creo que el más importante es que el Gobierno de la República, no destinó recursos para para estímulos fiscales a las empresas para que pudieran sobrevivir en algunos casos y en otros mantener su planta laboral.

¿ Cuál será el crecimiento promedio al cierre del sexenio?. Los expertos hablan de un promedio del 1%, muy lejos del 4% prometido.

Si hacemos comparaciones del PIB per cápita, de final de 2018, con el final de 2023, es muy similar, para no decir que es el mismo, esto es que en todo el sexenio no se creció, en seis años “SE ESTANCÓ LA ECONOMÍA”. Esto no había ocurrido desde el sexenio de Miguel de la Madrid, hace más de 30 años, más de tres décadas, estamos regresando a la gobernabilidad de hace de más de tres décadas, es por eso que hablo de una enorme regresión, el presidente está gobernando al estilo de los 80s , 90s.

Si nos comparamos con economías similares a la nuestra, podemos ver el crecimiento de Brasil, dos veces más, Colombia tres veces más, República Dominicana cuatro veces más, es por eso que el gobierno no puede presumir crecimiento.

Pero si nos vamos a la generación de empleos, tampoco tenemos mucho que presumir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se incrementó 3.5 millones de empleos, Andrés Manuel López Obrador tiene menos 2 millones de empleos, comparado con el sexenio anterior.

Se presume mucho la eliminación de la pobreza, “PERO”, la medición es multidimensional y uno de los factores para medirla, es la salud, quizá sea ese el motivo que creció la pobreza extrema, lo que sí creció es el ingreso en los hogares, siendo uno de los factores, los apoyos de las becas del bienestar, pero eso no da oportunidades, ni mejora la calidad de vida de los mexicanos.

También, el que los hogares tengan mayores ingresos, depende de los ingresos por remesas, los recursos de las remesas en su mayoría llegan a los hogares más pobres, nada que presumir, salen los mexicanos a trabajar al extranjero porque en México no hay oportunidades. El incremento en las remesas, es una clara señal de lo mal que estamos en nuestro país.

El importe de remesas que llega a nuestro país es de 64,000 mdd, más de 5,000 mdd por mes. Las remesas también pueden explicar el ingreso en los hogares de las familias mexicanas. Nada que presumir del gobierno. Al contrario, me parece vergonzoso.

La migración está creciendo de forma exponencial, ahí están los números, más de 62,000 eventos en la frontera , de mexicanos por mes.

Un gran detonante en la economía, hoy en día sería la relocalización de las empresas, “pero”, ¿Qué le ofrecemos a los inversionistas?, No tenemos seguridad, asaltan camiones todos los días, en todas las carreteras, les piden cuota, les roban la carga, los extorsionan. A los comercios, les cobran piso, los amenazan. El estado de derecho es frágil, y la certidumbre jurídica no existe. La energía no está garantizada porque no tenemos gas, electricidad ni agua. Y no hay inversión pública. Apenas un 3%, cuando los países desarrollados invierten cuando menos el 25% del PIB. Nuevamente vuelvo al comparativo de 2018, la inversión pública era del 20%.

¿Qué nos salva? La inversión privada, las razones geopolíticas, el T-MEC acuerdo comercial que ha salvado el sexenio, el 14%-15% del mercado de Estados Unidos de Norte América, lo proveemos los mexicanos.

Así iniciamos este 2024.

Contador Público, Diputada Federal por el PAN

patyterrazasb@gmail.com