Competitividad urbana

El Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua, Art. 2°, párrafo VII dice: El diseño, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de movilidad urbana sostenible, de acuerdo a las necesidades de cada asentamiento humano en los centros de población, es de interés público y beneficio colectivo. Aquí todos estamos involucrados. En su artículo 3° objeto del reglamento; párrafo IX. Establecer las normas,… para regular: inciso c) La utilización de la vía pública. En su artículo 4 expresa: párrafo CXXXVII. Vía pública: El espacio de uso común, que por disposición de la autoridad o por razón del servicio prestado se destine al libre tránsito, o bien que de hecho esté destinado a su público en forma habitual; CXXXVIII. Vialidad: El área que se utiliza para el tránsito de personas y vehículos recibe el nombre de calle; también menciona CXLV. Zona de Protección Paisajística: La extensión de terreno que por su grado actual de contaminación visual requiere protección especial en cuanto a su imagen y menciona 24 avenidas y calles importantes de la ciudad. Artículo 9. Son atribuciones del Municipio: V. Otorgar las licencias, autorizaciones, constancias,… de: c) Construcción,… por los particulares tanto en zonas urbanas,… Con esas pocas referencias tenemos suficiente para preguntarnos ¿Por qué el Municipio ha saturado las principales avenidas de gasolineras, centros de lavado vehicular, escuelas, negocios etc., donde ni banquetas hay para que transite la gente? El polígono delimitado por la avenida Tecnológico/Colón/Carlos Pacheco y periférico De la Juventud es imposible de recorrer a ciertas horas del día, un ejemplo de lo anterior. A todas luces se incumple con la normativa y generan caos vial, crisis y costo entre los ciudadanos, el desastre es mayúsculo, imposible de ver. Proponer nuevas alternativas de transporte público no es viable, ya que recaban cantidades inmensas de recursos financieros vía tenencia, pero en lo que respecta a desarrollo urbano, otorgarles permisos a particulares para que tengas ganancias a costa del resto de la comunidad en contra de lo que expresamente la ley y la sana convivencia indica es corrupción. Aprobaron un nuevo reglamento de la Política Pública de Ciudad Cercana, habrá que ver qué dedicatoria lleva. Se mueven aproximadamente medio millón de ciudadanos al día por la calles generando anarquía sobre las vialidades. Recargar combustible o realizar otras actividades se convierten en verdaderos parqueaderos de vehículos a todas horas; los ciudadanos tenemos que asumir las consecuencias de esta desorganización que limita nuestra competitividad y sana convivencia. La municipalidad no tiene mucho margen de acción en la vida de una comunidad. No administran la educación, hospitales, no procuran justicia ni persiguen el crimen, no generan empleo etc., así que de las pocas cosas que pueden y deben hacer es mejorar la movilidad urbana, no ser constructores, ser rectores del desarrollo urbano ¿hasta cuándo?

Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com

twiter: @Scalees42\u0009facebook: Valente de la Peña