Este pasado domingo 2 de julio, me dormí antes de ver las tendencias de la votación, pues sabía que cualquiera de los dos escenarios me iba a mantener despierta, la celebración o la tristeza. Y después de un sueño inquieto y de pocas horas, me topo con un resultado inverosímil de cantidades de votos inexplicables y oscuros para Morena.

¡Hubo fraude! de eso no me queda la menor duda, pero este fraude no sucedió el domingo, empezó desde la contratación de aquellos que maquilaron un triunfo lleno de trampas, desde los eruditos en computación e inteligencia artificial, hasta los que ofrecieron todo tipo de dádivas, desde una piscacha económica hasta un puesto “seguro” en el gobierno. No puedo decir cuales fueron todas sus estrategias anteriores y posteriores a la votación, pero todo indica un “compló”. El lunes fue un día de luto para la nación, unos ya lo saben y otros tendrán que experimentar un poder autoritario y mentiroso para caer en la cuenta de la babosada que fue apoyar a esa banda.

¿Qué puede ser de México con un comienzo así? ¿A qué sabe un “triunfo” ilegal?

¿Qué mentes están a punto de tomar el mando?

¿Habrá un poder que pueda deshacer esta traición a la democracia? ¿Podremos demostrar una valentía de resistencia nacional haciendo un paro masivo de actividades?

Porque en esta situación lo único que nos puede ayudar somos nosotros mismos y la fuerza de la unión ¿Está listo el pueblo de México para una resistencia de esta magnitud?

Nunca podré afirmar que todo político es corrupto, pero definitivamente son pocos los que no se pierden en un camino lleno de tentaciones y pago de favores.

¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer?

Xochitl ¿Qué opinas de esto? Necesitamos de ese brío con el que nos conquistaste.

Necesitamos un líder que nos guíe.

Lo único que me resta decir es: Si Morena hubiera ganado legalmente me posicionaría en la minoría de oposición que no pudo ganar y aceptaría que un porcentaje mayor decidió democráticamente, pero el sentimiento de fraude me inquieta, me hace sentir una impotencia devastadora, esta elección me sabe a autoritarismo, una tendencia brutal del actual presidente.

ROBERTA CORTAZAR B.