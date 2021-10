Compromiso y responsabilidad, presidir Comisión en San Lázaro

En días pasados la Cámara de Diputados votó en primera instancia el número de comisiones legislativas en las que habremos de participar y trabajar las y los legisladores federales, mismas que aumentaron de 46 a 51.

De estas 51 comisiones, al Partido Acción Nacional correspondió las presidencias de 12, de las cuales me honraré en presidir una de ellas, y no es asunto menor, quienes me conocen de hace varios años en mi paso por el Ayuntamiento de Chihuahua y el Congreso local saben que es un tema que me apasiona y en el que estoy determinada a seguir fortaleciendo, con la construcción de legislación acorde a los tiempos, además vigilaré que los gobiernos estatales y municipales definan en sus planes y programas, políticas públicas que tengan impactos positivos en los derechos de miles de familias y las comunidades; sin ignorar el tema económico. De estas tareas, se definirá la irrenunciable obligación del derecho humano de acceso a la ciudad, a la movilidad, a espacios públicos funcionales, a la educación y por supuesto a un empleo digno, que permita a los mexicanos mejor calidad de vida, así como la certeza jurídica de la propiedad rural y urbana.

Me refiero a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que debe crear insumos legislativos que permitan a los tres niveles de gobierno mejor toma de decisiones para una mejor planeación, diseño, desarrollo, administración y gestión de los asentamientos humanos, así como definir el mayor aprovechamiento y distribución ordenado en el territorio en materia de vivienda, industria, servicios y movilidad.

De entrada por supuesto asumo esta gran responsabilidad y hago el compromiso de llevar a buen puerto el trabajo de esta comisión, buscando desde la legislación federal dotar de herramientas a las entidades federativas y gobiernos municipales, para que se tenga de inicio claridad en las facultades y atribuciones de cada orden de gobierno y puedan definir sin ambigüedades en qué temas pueden convenir, que resulte de mejores instrumentos de planeación de acuerdo a la vocación de la tierra, que aumente el potencial productivo y permita a las comunidades rurales y urbanas ser más competitivas y con ello aportar al crecimiento económico y desarrollo del país.

Iniciamos este miércoles 20 de octubre con la instalación de la comisión, a efecto de que ésta quede formalmente constituida y esté en capacidad de cumplir con el despacho de los asuntos que le competen. En los siguientes meses podremos avanzar y terminar con el rezago heredado de legislaturas anteriores.

Agradezco la confianza de mi coordinador, en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera; a mis compañeros del grupo parlamentario y a quienes desde Chihuahua impulsaron mi participación en esta comisión, los resultados de mi trabajo en esta materia están a la vista y eso se valoró al interior de mi bancada.