La comunicación en mi trayecto de vida ha tenido muchísimos cambios, en mi infancia y juventud las cartas tardaban en llegar días o semanas y se tenía que ir a la oficina de Telégrafos para mandar mensajes cortos y urgentes. La radio y televisión transmitían programas y noticias, pero con menos horas diarias de transmisión y una mínima oferta de opciones. El teléfono era alámbrico, y en muchos lugares no había la opción de comunicarse desde éste y otros medios. No existían las computadoras ni todo lo que se deriva de ellas.

Hoy se puede calificar al teléfono celular como un órgano del cuerpo humano, el que no lo tiene sufre de un aislamiento personal, social, educacional, laboral, comercial, empresarial. Ya las reuniones presenciales se aplazan y en ocasiones se acaban y se oye el eco ¡Es que ya todo lo puedes hacer desde el celular, desde la computadora! Y a mí, sin quitarle el mérito a la tecnología, me agobia que esta manera de comunicación esté supliendo la presencia, y se entrometa tanto en la ausencia. Mensajitis aguditis, una cascada exagerada de frasecitas, fotos, emojis, etc. y entre más grande el grupo más respuestas para incluirse y no quedarse fuera, ¡hay que hacer “presencia”!

En esta comunicación actual soy una grosera, una huraña, una desabrida, una mala amiga, porque no he podido agarrar ese ritmo de compromiso de contestar a cada mensaje. ¡Es más, ya no los quiero ver, y quiero sólo enterarme de lo más importante!

En diciembre decidí no comunicarme con nadie por 15 días, apagué el celular y me fui a un pueblo desconocido para mí, desde donde sólo a mis hijos les mandé un mensaje para decirles que estaba bien. Fue como llegar a otro planeta, no conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Y tengo que decir que ha sido una de las experiencias más significativas y hermosas de mi vida. Si hubiera dicho que iba a un retiro religioso o de superación personal hubiera tenido aceptación, pero como fue para estar apartada un tiempo de mis conocidos y de lo tradicional me gané con algunos el calificativo de rara ¡Cómo que sola! ¿Para qué, por qué?

Me siento retrógrada en la comunicación celular, pero a la vez sigo mi corazón y si no estoy en la efervescencia del teléfono no es porque ya no quiera comunicarme, es por el exceso, no puedo participar con la expectativa del grupo, y como no participo a veces me siento como una espía, que se entera y no dice, entonces prefiero borrar y no leer, pero luego si hay un mensaje urgente siento que me lo puedo perder. En fin, estoy en la creatividad de pertenecer sin estar todo el tiempo, ¿se podrá?

Volví de mi viaje solitario y espectacular queriendo compartir todo lo que viví, confirmando que salirse del mitote es sanador y revelador.

Le doy gracias a Dios por esta experiencia que me llevó más profundo que cualquier curso y retiro que he tomado. Lo recomiendo.

Les doy las gracias a mis hijos que además de regalarme de Navidad la estancia de mi retiro celebraron que quisiera tener la experiencia. Los amo.