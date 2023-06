CON CHIHUA-AGUA NO SE METAN

Pues otra vez tenemos sobre nosotros la amenaza de que nos roben el agua. Desde noviembre del año pasado el estado de Tamaulipas, cuyo gobierno emana del partido Morena, avisó que iban a buscar un trasvase de agua de la presa La Boquilla y de la presa Luis L. León, de nuestro estado, al Distrito de Riego 025, ubicado en aquella entidad. El 29 de mayo de este año han formalizado la petición a la Conagua, así que habrá de dar la batalla jurídica, técnica y política para defendernos y para que de una vez por todas les quede claro que, con nuestra agua, no se metan.

La razón que pretextan para hacer la solicitud es la sequía que están atravesando y también que, según ellos, parte del agua trasvasada puede destinarse al pago de aguas a los Estados Unidos; esa deuda que tenemos producto del tratado de 1944. Al respecto, los especialistas señalan que esta opción ya fue explorada y resulta inviable.

En 2012, esta misma posibilidad fue planteada. La idea era bajar el agua de nuestras presas para llevarlas al cauce del río Bravo, para que desembocara en la presa La Amistad, y con ello regar las 210 mil hectáreas del Distrito de Riego 025, lo cual es inviable, por la cantidad de agua que se perdería.

El proyecto original consistía en extraer 120 millones de metros cúbicos para destinar una tercera parte al pago a los Estados Unidos, y tras la "ordeña" sólo llegaron aproximadamente 70 millones de metros cúbicos a La Amistad.

Al día de hoy, si bien es cierto que ya hay una petición formal, ésta no contiene los volúmenes de agua que se pretenden extraer. También hay que decir que no existe una obligación legal de otorgar el agua de nuestras presas a cualquier otro estado, es decir, la ley no obliga a ninguna entidad federativa de nuestro país a otorgarle agua a otra por la razón que sea, precisamente por ello es que vamos a defendernos con todo, de este nuevo intento de los gobiernos de Morena de perjudicar a Chihuahua.

Los dos Distritos de Riego 025 y 026, ubicados en Tamaulipas, abarcan más de 270 mil hectáreas de riego, tres veces más de las 87 mil hectáreas que representan el Distrito de Riego 05 y del Distrito de Riego 113 ubicados en nuestro estado. Tamaulipas tiene una precipitación promedio anual superior a los 770 mm, mientras que Chihuahua cuenta con 430 mm; esto a ellos les permitió regar 159 mil hectáreas en 2021, mientras que, en Chihuahua, en ese año, sólo se pudo regar 38 mil hectáreas y 29 mil en 2022, año en que se tuvo que autorizar un plan de riego del 35% por el bajo nivel de las presas.

No hay justificación. No podemos aceptar que se vuelva a poner en riesgo el ciclo agrícola en nuestro estado. Vamos a defender con todo el agua de Chihuahua de este nuevo intento de los gobiernos de Morena de perjudicarnos. Quitarle el agua a Chihuahua es ir en contra de todos los chihuahuenses, más allá de colores e ideologías. Apoyar esta acción es injustificable hasta para los adictos al presidente, por eso hay que sumarnos todos en esta defensa. Es una acción inaceptable que, desde ya, rechazamos completamente y la vamos a combatir.





Lic. Francisco “Paco” Navarro.