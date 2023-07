Con la IA llegó la “desinformación sintética”

¿Es fantasía o realidad?



¿Es la competencia entre lo humano y la creación mecánica?





POR: JOSÉ LUIS JÁQUEZ BALDERRAMA

La inteligencia artificial es el nuevo fenómeno que se espera revolucione el mundo, algo parecido a la electricidad y a la computadora.

Es el fenómeno que nos va a cambiar de manera radical, pero hay muchos cuestionamientos en su manejo, como los aspectos éticos, la regulación y transparencia.

Es algo desconocido que podría modificar los logros de la cultura civilizatoria. Es el tema del momento, aunque desconocemos sus alcances.

Las preguntas andan en el aire: ¿Es fantasía o realidad? ¿Es la competencia entre lo humano y la creación mecánica? ¿Están pisando peligrosamente terrenos teológicos? ¿Se respeta la ética? ¿Realmente los nuevos sistemas beneficiarán a la humanidad? ¿Estamos preparados para la nueva alfabetización mediática? ¿Puede afectar la paz mundial?

Y claro que no tenemos todas las respuestas, mientras tanto, la IA se ha posesionado en el discurso de los gobernantes, líderes, empresarios, intelectuales y por supuestos en los medios de comunicación.

Es el nuevo fenómeno que puede configurar contenido digital existente por algoritmos. Con el “florecimiento” acelerado de la inteligencia artificial también se tiene una creciente complejización del ecosistema comunicacional, que seguramente duplicara el efecto de la desinformación. Máxime en tiempos electorales, como está sucediendo en México.

Ya no sólo habrá las fake news en medios de comunicación tradicionales y viralizados en plataformas como Twitter o Facebook con bots y trolls, hoy con la IA surge con fuerza un nuevo “mostro” al que se le ha llamado “ desinformación sintética”.

Vamos a explicar. Es un agresivo proceso que se nutre de la información falsa promovida intencionalmente, con novedosos elementos. Es decir, existen sitios en donde se puede configurar contenido digital creado o modificado por algoritmos, sobre todo con IA. Se contempla aportar la síntesis de imagen, voz, música y texto.

Pero ¿Cuál es la innovación en estos medios sintéticos? Bueno, pues se generarán audios, videos, fotos y textos que parecen reales (verosímiles) pero no lo son.

Una fotografía o videos (familiar, amigos, viajes) registra una parte del mundo físico y podemos digitalizar. Pero, en el fenómeno de la IA, todo el proceso (de principio a fin) se lleva a cabo de manera virtual, cuyo resultado son aspectos que parecen existir o haber ocurrido, pero resulta que son una creación artificial. Es una “perfecta” ficción hiperrealista.

Expertos en la materia afirman que, en el medio de las comunicaciones, hicieron actos de presencia las “alucinaciones de la IA”. Esto sucede cuando hay respuestas creíbles y sofisticadas en las plataformas del tipo chat GPT, Bing o Bard, sustentadas en algoritmos complejos, pero no dejan de “inventar parte de la información” (fechas, estadísticas, documentos personales, bancarios etc.) que recibimos. La información es verosímil, pero no verdadera.

La ONU advirtió que las nuevas tecnologías pueden ayudar a erradicar la pobreza, luchar contra el hambre, curar el cáncer y potenciar la acción climática. Sin embargo, las aplicaciones militares y no militares de la IA pueden tener consecuencias graves para la paz y la seguridad mundial, por lo que se necesitan urgentemente mecanismos para la gobernanza de este fenómeno.

Ante este avasallador fenómeno, es necesario la regulación, auténtica defensa del derecho a la información, códigos deontológicos, fomentar la alfabetización mediática, verificación de datos; transparencia en los medios de comunicación tradicionales, así como en los nuevos medios sintéticos y plataformas de inteligencia artificial. Un gran reto.