¡Con los niños NO!

Por: Carmen Rocío González

En las últimas dos semanas el tema en el centro del debate son los contenidos de los libros de texto gratuitos de educación básica, donde tanto padres de familia, docentes y directivos de escuelas públicas, periodistas y comunicadores, analistas y clase política han participado de este debate en medios de comunicación y redes sociales, pues las actuales modificaciones que se han hecho a los libros de texto han generado división de opiniones. Por un lado, se establece que la falta de un temario dividido en materias o una claridad de contenidos a impartir deja al docente indefenso y sin idea para dónde dirigirse, por otro lado, se celebra que este mismo hecho promueve que el docente pueda ser creativo a la hora de enseñar, especialmente las zonas rurales que no tienen mucho presupuesto o material didáctico.

Algo que celebro es que los nuevos libros están cargados de exaltación a los elementos típicos mexicanos, por ejemplo: animales de origen mexicano, personalidades mexicanas como deportistas, artistas, artesanos; comidas y bebidas tradicionales y típicas; palabras de origen y dialectos indígenas; lugares en estados; y algunos valores como igualdad ante las diferencias de color o rasgos, cuidado del medio ambiente, trabajo en equipo, tolerancia, respeto, lo malo es el enfoque de cómo los plantean.

Por otro lado, no hay una división marcada de materias y en un mismo libro se puede tocar muy superficialmente matemáticas y ciencias naturales, se pretende que sea el profesor quien desarrolle el contenido necesario que deberá impartir. También se inserta contenido importante como el conocimiento del cuerpo, el lenguaje de señas, el cuidado de la naturaleza, la reproducción sexual (hipersexualizada), que ha generado mucha preocupación a padres de familia.

Pero hablemos un poco hacia atrás, desde los meses de marzo, abril de 2022, algunos legisladores, profesores y padres de familia alertamos sobre el nuevo modelo educativo que se pretendía impartir a partir del ciclo escolar 2023-2024, y que se advertía un amplio contenido de formación con ideología comunista y de género. En aquel momento no hubo mucho eco, fue hasta apenas hace unos escasos 15 días que se dieron a conocer los contenidos de los libros de texto y se alertó realmente la ciudadanía.

Debo decir que existieron según he investigado, diversos foros para plantear este nuevo modelo educativo a docentes y directivos, sin embargo, esto fue a modo de presentación y no consulta; aunque sí se solicitó a maestros propuestas de modificación de los libros de texto con los que venían trabajando, de las propuestas de los maestros a nivel nacional no se tiene conocimiento si se atendieron o no y ¿por qué?, también debo decir que, sobre esta información no se tiene de manera inmediata forma de comprobar que existe o existió, al conocer que el procedimiento para la realización de los nuevos libros de texto fue reservada por cinco años a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ahora bien, aquello que desde 2022 se había señalado ya por algunas voces, hoy lo vemos con mucha preocupación en los hechos, pues efectivamente los libros de texto además de contener un amplio sentido ideológico y de género, carecen de estructura pedagógica, además de errores garrafales de lenguaje, matemáticas, geografía, entre otras.

Los padres de familia interpusieron diversos amparos para detener la distribución de estos libros, por violar el artículo 3º Constitucional y el procedimiento de consulta a los mismos; el Poder Judicial concedió el día lunes una suspensión definitiva para la autoridad educativa, hasta en tanto verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales respectivos.

Finalmente debemos entender que este tema no debe quedar en el ámbito político, sino debe analizarse por expertos y académicos pedagógicos, los niños deben ser formados para ser profesionistas de alto nivel y no personas resentidas, ignorantes y con mentalidad mediocre como plantea este nuevo sistema educativo; la educación debe obedecer a propósitos educativos, nuestras niñas, niños y adolescentes merecen educación de calidad, sin sesgos políticos, ni ideologías, por eso decimos ¡Con los niños NO!.