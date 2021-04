Con Maru hasta la gubernatura.

No soy abogado ni pretendo serlo, tampoco soy juez ni quisiera ser, pero siempre uso el sentido común, que es el menos común de los sentidos.

Con esa aclaración, como simple ciudadano, me parece que el juez que dictó vinculación a proceso a Maru Campos utilizó muchas deducciones sin sentido común, para poder llegar a su sentencia. Me explico por qué asevero lo anterior.

Dice el juez que la “nómina secreta” existió, para lo cual se basa en que varios beneficiados con la misma aceptaron haber recibido dinero e inclusive algunos de ellos lo devolvieron. ¿Cómo vincula a Maru? De una forma sin sentido, simplemente la “nómina secreta” existió y por lo tanto Maru recibió dinero también. Los que recibieron “nómina secreta” no pueden acusar a otros, que, según ellos, también recibían dinero, porque no se formaban en fila a recibir dinero, sería ilógico que así fuera. Los que aceptaron recibir ese dinero simplemente aceptaron que cada uno de ellos lo hizo, no pueden haber sabido de alguien más, además de que no les puede constar, porque era tan secreta que a cada quien le daban una cantidad diferente, dependiendo del sapo era la pedrada, dice el dicho.

Recordamos que la primera vez que presentaron los “supuestos” recibos de Maru, eran copias y el juez, que era otro, se las rechazó por no ser los originales. Días después, como novela policiaca, “misteriosamente aparecieron” en un escritorio de un medio de difusión, sin que nadie supiera quién los había llevado hasta ahí, y eran las mismas copias, pero ahora “certificadas” por notario público, quien al enterarse declaró que él no los había certificado, porque nunca los tuvo a la vista. Declaración que mantuvo hasta la última comparecencia de Maru, pero el juez desestimó esta declaración y dio por buenos los recibos, motivo por el cual se vinculó a proceso a Maru. El notario no se dobló a pesar de que su conducta hizo enfurecer a Palacio y éste ordenó públicamente que el notario fuera suspendido e investigado, como le sucedió al juez que obsequió los amparos a la nueva Ley de Electricidad, sólo que allá en México no fueron tan diligentes como aquí localmente en Chihuahua y no suspendieron ni están investigando al juez.

Dice el juez que la defensa de Maru nunca desacreditó el haber recibido el dinero, cuando es alrevés, el que acusa tiene la obligación de probar su acusación y nunca lo hizo, porque los recibos fueron copias que el notario Luis Raúl Flores desmintió.

A pesar de estos embates tan brutales, Maru hoy está más fuerte que nunca, a pesar de que se quiere hacerla perder, estoy seguro de que no lo lograrán, además que hasta hoy Maru es inocente y cada vez la gente estamos decididos a que gane.

Maru hizo un excelente papel al frente de dos periodos en la Presidencia Municipal de la capital del estado. Amplió calles y avenidas, instaló parques y jardines en muchas colonias de la periferia, hizo pasos a desnivel y sigue haciéndolos donde más se necesitan. En una palabra, ha llevado muchas obras que han beneficiado a miles de familias chihuahuenses y esto lo hizo manejando los recursos muy limitados, con mucha eficiencia, honestidad y eficacia.

Con Maru hasta la gubernatura.