Con qué rapidez suceden las cosas

Se ha legislado de frente a México, se ha legislado pensando en México y hablo de la oposición, estudiamos con gran responsabilidad las reformas que se pusieron sobre la mesa, una, la más importante, la Reforma Eléctrica, en lo personal y quienes me conocen saben que en ese tema no soy experta, pero sí soy responsable de lo que significa mi voto, me di a la tarea de estudiar y si consultar a los expertos, es por eso que mi voto fue en contra de la reforma constitucional.