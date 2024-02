Con razón abrazos y no balazos

El Presidente ha recibido un golpe durísimo que viene a poner en tela de juicio su tan llamada autoridad moral y que hace que muchos confirmen lo que ha se ha manejado como un secreto a voces. Según el periodista Tim Golden, en un reportaje publicado en ProPublica allá en Estados Unidos, el narco entregó a la campaña de López Obrador en 2006, más de 2 millones de dólares para financiarla a cambio de, en caso de ganar, participar en la designación o nombramientos de los funcionarios o servidores públicos que se encargarían de la procuración de justicia.

Tim Golden es un periodista norteamericano dos veces ganador del Premio Pulitzer, excorresponsal en México del diario The New York Times, experto en temas de seguridad nacional, política exterior y justicia criminal, es decir, no es ningún improvisado y, por supuesto, cuenta con un prestigio internacional muy importante. Para afirmar lo que contiene su reportaje se basó en entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno norteamericano.

Según ese reportaje Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie y figura clave del cártel de los Beltrán Leyva había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel de Nuevo Vallarta, en la costa del Pacífico. Esa reunión, fue organizada por Francisco León García, “Pancho” León, amigo de uno de los lugartenientes de La Barbie, también candidato al Senado de la alianza que encabezó López Obrador, y Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande. Pancho León y otro empresario no identificado dijeron durante la reunión que estaban allí con el conocimiento y el apoyo de López Obrador. La Barbie aceptó el trato, es decir 2 millones de dólares en efectivo a cambio de participar en la designación o nombramiento de funcionarios policiales y para ello encargó reunirse con funcionarios de la campaña de López Obrador en Ciudad de México y organizar los pagos.

El reportaje establece que, según la información obtenida por la DEA los pagos se hicieron en tres entregas, a Mauricio Soto Caballero, entonces operador de la campaña de López Obrador que al final terminó perdiendo contra Felipe Calderón.

La Barbie enfureció tanto por la derrota que ideó un plan improvisado para secuestrar al presidente del tribunal electoral y obligarle a revocar la decisión que le otorgó el triunfo a Felipe Calderón. Envió a sus pistoleros para secuestrarlo, pero desistieron cuando vieron que el ejército estaba protegiendo la zona.

El caso es que el reportaje ha revelado información muy comprometedora y que, de ser cierto, vendría a confirmar lo que tanto se ha dicho sobre ese pacto con la criminalidad en que se ha convertido su postura de abrazos y no balazos a la delincuencia.

El tema seguirá dando de qué hablar, ya veremos con que sale el Presidente.