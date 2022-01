Con un 2022 lleno de retos, pero seguimos vivos

Ahora sí que lo primero que tenemos que tener claro es que debemos estar agradecidos de poder estar leyéndonos el día de hoy. No ha sido fácil y ahora sí nos quedó muy claro a todas y todos que la vida no está garantizada y que lo mejor es vivirla al máximo cada día. Logramos sobrevivir los primeros dos años de la pandemia, las olas de violencia que azotan nuestros país y todos sus problemas. Llegamos en un momento crítico de la pandemia donde el nivel de contagios está fuera de control y si no me crees, sólo piensa en cuántas personas conoces que actualmente tienen Covid. Esto es negativo porque al mismo tiempo necesitará más gente atención médica y es muy limitada. Pero a largo plazo puede significar el principio del fin de la pandemia por el nivel de inmunizaciones que esta ola dejará. Sólo Dios sabrá qué pasará.

Llegamos a un momento crítico para la economía. Tenemos una inflación que no veíamos desde hace décadas, que de entrada afectará a las personas que más necesitan de apoyo. Esto se debe a un mundo que no supo cómo responder a la pandemia y a un sistema económico que no contemplaba un freno de mano como el que vivimos. Las cadenas de suministro fallaron y no se han logrado reponer por lo que los precios fueron en aumento a un grado que no se han podido controlar.

Vienen retos políticos este año con elecciones en seis estados del país donde Morena se perfila para ganar cinco muy seguros y, dicho por el propio dirigente nacional, sólo uno mantendrá el PAN. Pero el mayor reto es ver si se logra mantener una alianza que se ha venido desgranando poco a poco por problemas internos de los partidos que ya sabíamos que existían. Una alianza que no ha logrado generar posibles perfiles a candidaturas y ya se les está pasando el tiempo. Una alianza que tiene enfrente una consulta de revocación de mandato, donde claramente Andres Manuel va a refrendar la alta popularidad que tiene frente a una oposición vacía y sin propuesta.

En Chihuahua tenemos un nuevo gobierno donde todos somos responsables de que le vaya bien. Un gobierno que tendrá presupuesto, este año, para generar bastante derrama económica y darle un respiro al dinero circulante que tenemos actualmente los chihuahuenses. Un gobierno con las aguas políticas calmadas pero que tendrá que sortear los mismos problemas que nos han aquejado por décadas: inseguridad, salud, empleo, deuda, inflación, etc..

El gobierno municipal también tendrá un año muy positivo por el enorme presupuesto que manejará, que llegará fácilmente a los 5 mil millones de pesos (contemplando los excedentes de recaudación, que seguramente tendrá). Esto se verá reflejado en obras, programas sociales y beneficios para las y los capitalinos. Siempre y cuando se ejerza como se hizo el presupuesto. Vigilar esto es responsabilidad de la ciudadanía.

En resumen, tenemos un panorama agridulce en lo nacional, pero con un aliciente muy positivo para los ciudadanos de Chihuahua capital. Yo sólo deseo lo mejor para todas y todos ustedes que me acompañan, semana con semana, leyendo este espacio que hago con todo mi corazón y con la mejor intención de contribuir positivamente a mi comunidad. Siempre agradecido con esta casa editorial que me da la oportunidad. Enhorabuena. Que venga lo mejor. Feliz año.