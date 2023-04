Concesiones, el cuento de nunca acabar

El transporte público en Chihuahua lleva siendo un gran problema durante años, se incumplen los acuerdos pactados, no cumplen las cláusulas de las concesiones, falta transparencia en los procesos, no hay quien sancione a los concesionarios que incumplen, en fin, son muchos los temas alrededor de este problema, no obstante, el responsable de que las personas tengamos un transporte de calidad es el gobierno.

Durante más de 40 años las concesiones en el transporte público de nuestro estado se han convertido más allá de la solución, en el problema, pues los que hemos tenido que hacer uso del transporte público sabemos las pésimas condiciones en que se encuentran las unidades que transportan a miles de chihuahuenses diariamente, la falta de mantenimiento, capacitación, explotación de los choferes, exceso de cupo, conectividad de rutas, falta de unidades, son algunos de los problemas diarios que enfrentamos los usuarios día con día.

¿Será que de plano no existe una solución? Mientras que los concesionarios se victimizan argumentando que no hay ganancias suficientes para mejorar las condiciones de las rutas, las autoridades en materia de transporte ya han aumentado las tarifas a 12 pesos, y si bien, este aumento también considera algunas exigencias hacía los concesionarios, no hay novedad en lo que se ha propuesto respecto a los anteriores acuerdos realizados, lo que realmente pasa es que al día de hoy no hay quien se atreva a sancionar a las y los concesionarios del transporte público, pues es bien sabido que ante cualquier inconformidad, la amenaza de parar con el servicio de transporte está latente.

Todos lo sabemos, es más, hasta ya lo dijo Albert Einstein, “Sólo un loco haría siempre lo mismo esperando un resultado distinto”, lo único que ha cambiado con este aumento en las tarifas del transporte público es la cantidad de dinero que traeremos en las bolsas, mientras no exista la voluntad política de los gobernantes para exigir y sancionar a los concesionarios no habrá un cambio de fondo.

Y es que, suena ilógico que un empresario siga invirtiendo en algo que no es redituable, si las concesiones no fueran un negociazo, no existirían al día de hoy, pues haciendo un análisis muy superfluo, en el caso de que un camión tuviera 700 usuarios al día, descontando el mantenimiento, combustible y sueldo del chofer, estaríamos hablando de ganancias por alrededor de 4,000 pesos diarios, que al mes nos daría 120 mil pesos, las concesiones pueden durar hasta 15 años y hay concesionarios que cuentan con más de 10 unidades operando.

Negociazo ¿no?

Si las concesiones no son redituables y más que una solución son un problema para los bolsillos de los empresarios les invitamos a dejar entonces que el gobierno haga su chamba, en Chihuahua queremos transporte de calidad, rutas suficientes, unidades nuevas, limpias, seguras, choferes con sueldos dignos y capacitaciones que les permitan mejorar en su chamba.

¿Acaso será mucho pedir?

Twitter: Jorge_hloz

Facebook: Jorgehlo

Instagram: Jorgehlo