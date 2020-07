A finales de los 90, usar un bíper o radiolocalizador era sinónimo de estar a la vanguardia tecnológica. Con dicho aparatito se mantenía comunicación por medio de mensajes de texto, con familia, clientes y amigos, pero recordemos que para enviarlos se tenía que llamar a una operadora para decirle el recado, luego ella lo tecleaba y mandaba al destinatario, entonces, cuando una esposa iracunda quería reclamarle a su marido trasnochador, dependía de una tercera persona, y si la cónyuge estaba casi hiperventilada por el coraje, la operadora no le entendía, entonces pedía que lo mencionara nuevamente, luego, para asegurarse que el texto era correcto, repetía la frase que enviaría, algo así como: “Raúl, no la friegues ya es muy tarde, te fuiste desde la una de la tarde, no me dejaste ni dinero, el niño y yo estamos sin cenar”. Años más tarde, con el surgimiento de tecnologías más eficientes como el SMS vía teléfono móvil (que actualmente muy pocos utilizan), y posteriormente el WhatsApp, entre otros, hicieron que el bíper pareciera un dispositivo de hace 40 años o más.

En el año 2000, las fotos, bromas, cadenas, chistes y demás rarezas llegaban por correo electrónico, y casi siempre se revisaban en una computadora de escritorio, en ese entonces los archivos que se recibían no eran tan grandes o pesados como los de ahora, aún así, el e-mail se saturaba rápidamente teniendo que depurarlo frecuentemente. Años después llegó el Smartphone y todo cambió.

Es increíble la manera en que ha evolucionado la tecnología en los últimos 20 años, sin duda nos ha cambiado la vida positivamente en varios aspectos, pero también nos ha convertido en esclavos de un pequeño aparato, imagine un día completo sin celular, o sin laptop o sin internet, seguramente muchos estarían desesperados a punto de un colapso nervioso. Y es que cada vez son más los contagiados de una penosa “enfermedad” llamada “Conexionitis aguda”, un peligroso mal, donde el individuo pasa gran parte del día sumergido en un universo intangible, por medio principalmente de su teléfono celular, desconectándose casi por completo de la realidad. Esto ocasiona el surgimiento de varias prácticas nocivas como el sexting y grooming.

El sexting es cuando una persona se toma fotos o videos de índole sexual con su celular y posteriormente envía de manera confidencial a su pareja, algo que hasta cierto punto es normal, sin embargo, una pelea entre ellos o el extravío del teléfono puede ocasionar que dichas imágenes sean difundidas masivamente a través de las redes sociales, acarreando un enorme daño moral a los protagonistas, causando además afecciones sicológicas, depresiones severas que pueden orillar hasta al suicidio.

El grooming es cuando un adulto, regularmente con identidad falsa, se gana la confianza de niños o adolescentes por medio de redes sociales. Luego de entablar una supuesta amistad, los convence de enviar fotografías con alto contenido sexual, que posteriormente son ublicadas en páginas de pornografía infantil, o también son utilizadas para amenazar a la víctima con subirlas a la red, si no acepta tener un encuentro personal, donde lamentablemente en esas reuniones han ocurrido violaciones.

Para evitar todo lo anterior, es primordial la comunicación con los hijos y establecer horarios para el uso del smartphone, por supuesto, la mayoría de los padres lo saben, sin embargo, pocos actúan, pues también padecen la misma enfermedad, “Conexionitis aguda”. Para muchas personas estar desconectado es como si de pronto les arrebataran la capacidad de pensar o expresarse; como si les quitaran una parte del cuerpo, creen que para tener una vida plena, una comunicación eficaz y duradera con la sociedad y el mundo exterior, es vital estar conectado a internet.

Por supuesto los avances tecnológicos han traído enormes beneficios, sin embargo, el observar a tanta gente malgastando su tiempo frente a un celular, me dan ganas de regresar a los tiempos, donde un ancestral aparatito llamado bíper era lo último en tecnología.





@carlosaesparza

esparzadeister@gmail.com