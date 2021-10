Consejos para elegir un seguro

Evalúa el costo-beneficio.- Revisa a detalle si realmente necesitas todo lo que incluye el seguro que te están ofreciendo. Generalmente nos dejamos llevar por el precio más bajo, sin embargo, puede ser que este tipo de seguros no cubran todas nuestras necesidades. Recuerda comparar opciones a fin de elegir el seguro que se adapte a tu situación particular.

Organiza tus ingresos.- Los seguros no son un gasto, sino una inversión; por ello debes hacerles un lugar dentro de tu presupuesto y priorizarlos por encima de otros gastos que no son tan indispensables. Revisa cuánto podrías destinar al pago de la póliza y busca planes de pago que no comprometan otros compromisos y gastos que puedas tener.