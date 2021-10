Considerar todas las voces para legislar

Por: Laura Patricia Contreras

Tras una larga discusión que inició el 18 de octubre para concluir en la madrugada del jueves 21 en la Cámara de Diputados, se aprobaron en lo general y en lo particular los Dictámenes emitidos por la comisión de Hacienda y Crédito Público por los que se modifican diversas disposiciones fiscales y se emite la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2022, modificaciones que forman parte del Paquete Fiscal que fue remitido por el Ejecutivo federal a la Cámara baja el pasado 8 de septiembre para su análisis y discusión.

Si bien es facultad del poder Legislativo la discusión y la aprobación de la Miscelánea Fiscal y de la Ley de Ingresos de la Federación, una vez más se consolida que los diputados aliados a la actual administración federal sólo se encuentran dentro del Congreso para obedecer órdenes, ya que los legisladores que conformamos la oposición presentamos más de 200 reservas para modificar el dictamen presentado ante el pleno, sin embargo nuestras solicitudes no fueron atendidas.

Los diputados de Morena y sus aliados claramente expresaron que no aprobarían ninguna modificación presentada por parte de los legisladores que somos de oposición, lo que, una vez más, deja al descubierto el autoritarismo en el que se ha convertido el actuar del actual gobierno. Los congresos son espacios en los que debe imperar el diálogo, puesto que es una de las actividades principales para los que están hechos, es de suma importancia escuchar las diversas opiniones y posicionamientos de quienes los conforman para que las voces de aquellos a quienes se representa sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

Es lamentable también que se realicen ejercicios de simulación como el parlamento abierto que se llevó a cabo días anteriores a la discusión de los dictámenes ante el pleno. En la comisión de Hacienda y Crédito Público fue realizado un ejercicio de parlamento abierto en el que participaron representantes de los diversos sectores económicos de nuestro país, en él presentaron sus preocupaciones frente a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal a las diversas disposiciones fiscales, así como a la Ley de Derechos.

Quedó claro que fueron escuchados, mas no considerados, ya que muchas de sus preocupaciones no fueron aceptadas por quienes forman la mayoría en la Cámara. Morena se ha caracterizado por legislar a modo y cerrazón, esta ocasión no fue la excepción debido a que se aprobaron modificaciones fiscales que no necesariamente son lo que este país necesita, como por ejemplo, obligar a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes como una medida para fomentar la cultura contributiva y limitar las deducciones personales de aquellas personas que apoyan a las organizaciones de la sociedad civil que tanto bien hacen, realizando actividades y atendiendo problemáticas que muchas veces el gobierno no puede.

Por ello, fue que voté en contra de estos dictámenes, con la esperanza de que en el Senado de la República tuvieran una mejor visión hacia lo que en verdad se requiere en materia fiscal en nuestro país, sin embargo, tampoco fueron atendidas las preocupaciones de la sociedad civil. Seguiremos dando la lucha contra los trabajadores del régimen en el Congreso para que todas y todos seamos considerados en la toma de decisiones.