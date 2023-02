Consíguete un amante

Jorge Bucay, médico, psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino, en una conferencia nos cuenta que a su consulta llegó una señora con bastante tristeza y ansiedad, buscando una recomendación profesional para calmar sus males.

La señora empezó diciendo que cuando se despertaba en la mañana le aterraba el comienzo del nuevo día, porque habría de inventarse algo para tolerarlo. Su esposo embebido en el trabajo le ponía muy poca atención, sus hijos ya eran adultos y habían dejado la casa hacía ya varios años y la monotonía de las tareas domésticas la tenía harta.

Bucay le preguntó que además de su rutina cotidiana qué más hacía y ella le respondió que no tenía tiempo de nada más y que todos los días iba a misa y le rogaba a Dios que la sacara de ese círculo vicioso y solitario que la estaba volviendo loca.

El médico la escuchó, la observó y supo lo que le hacía falta a esta mujer y la sugerencia fue contundente ¡A usted lo que le hace falta es un amante! La señora se enderezó en el asiento, titubeó un momento y sin más se levantó indignada, decepcionada de tan banal sugerencia, la cual iba en contra de todos sus valores.

Perdone doctor, pero yo soy una mujer decente y jamás podría hacerle eso a mi esposo, él ha estado muy ocupado, pero sé que me quiere y de ninguna manera lo traicionaría con infidelidad.

Señora, siéntese por favor y escuche. Yo no me refiero a que vaya y se involucre con otro hombre ¡Usted necesita una pasión! Encontrar algo que cada mañana la motive a levantarse ¡Hacer algo por usted y para usted! ¿Qué le gusta? ¿Qué cree que la haría sentirse bien?

Y sentándose con tranquilidad como si le hubieran quitado un peso de encima dijo: Puesss… tendría que pensarlo. Siempre he sido esposa y mamá y a eso dediqué mi vida, hace mucho que no pienso en lo que a mí me gusta, he estado al servicio de mi familia.

¡Eso precisamente es lo que le pasa! ¡Se ha olvidado de usted! Ha vivido en función de las necesidades de otros y bloqueó las suyas. Es algo que les pasa a muchas mujeres, viven para servir y después no sirven para vivir por ellas y para ellas.

Cuando regrese a su casa haga una lista de cosas que le gustaría hacer y vea las opciones que tiene. Empiece a poner límites y diga “No” cuando ya tenga algo planeado ¡Póngase en primer lugar! Y encuentre ese amante que la motivará y le dará el empuje y la pasión de levantarse cada mañana con un sentido de vida.

La señora regresó a varias consultas con la cabeza en alto, así como las que se enamoran y destilan alegría y ganas de comerse el mundo, lo único que le hacía falta era un amante, una pasión, una motivación propia, un descubrirse para alimentar su espíritu.

No venimos a este mundo a vivir en función de los otros, venimos a descubrirnos y desde esa riqueza personal compartir la existencia. Los deberías no van en función del otro, deben enfocarse en el rescate personal ¡Porque si no somos! ¿Qué podemos ofrecer?

Los dones y talentos dormidos se convierten en tristeza y ansiedad. NUNCA ESTAMOS SOLOS, ESTAMOS CON NOSOTROS MISMOS, conozcámonos, amémonos, consintámonos.

ROBERTA CORTAZAR B.