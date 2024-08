Consolidación de los mercados

Ya es tiempo que los gobiernos impulsen los mercados locales. Resulta que si usted pregunta de dónde viene la carne de res que al súper comercia en sus centros de distribución, se topará con que sus proveedores son del centro del país y si habla de la carne de pollo vienen directamente desde Brasil, y esto no sería tema pues el libre comercio es beneficio en ese sentido, pero, ¿por qué entonces muchos ganaderos quieren dejar el negocio? Evidentemente es porque quieren tener ganancias extraordinarias y no pueden competir contra precios bajos, de hecho la mayoría de la producción de carne de bobino en Chihuahua es de exportación.

Lo mismo pasa con muchos productos del campo, son de exportación como el aguacate o el algodón. Mientras los consumidores no pueden acceder a los productos básicos por ser muy caros, los productores no quieren vender porque no les produce buenos dividendos, una ironía.

Demanda si hay pero no hay mercados organizados que capten la misma, toda la cadena de comercio está controlada por muy pocas manos y uno puede corrobóralo cuando pasa por una calle de la colonia industrial cualquier jueves semanal y ve como se ha organizado un mercado muy lucrativo creado por los propios ciudadanos.

Los productos del campo deberán salir en cierta proporción directamente al consumidor, las asociaciones de productores pueden organizar dichos procesos y aún más organizar mercados financieros alrededor de sus productos que le permitan captar recursos seguros para aquellos productores que necesiten fondos y crecer, sería mucho mejor que andar participando en la ruleta rusa que significan las pirámides financieras, la gente siempre anda en busca de nuevas inversiones.

Es ahí donde los gobiernos deben colaborar generando las oportunidades de apertura de esos mercados. Hoy en día todas las actividades humanas se capitalizan por sus propios mercados como el caso de la industria eléctrica, algo difícil de concebir hace algunos años atrás, entonces se debe ordenar una bolsa local de mercados, de muchas índoles desde la vivienda hasta los servicios financieros que apuntalen el desarrollo y crecimiento de Chihuahua.

Mientras en otras latitudes se organizan adecuadamente y generan buenas economías nosotros estamos rezagados maquilando productos y servicios sin ir más allá. Urge que se sienten productores, intermediarios, consumidores y gobierno para generar progreso, una vez echado andar, solos podrán seguir funcionando como sucede con los mercados de tianguis en todo México.

Ya es tiempo de poner fin a las clásicas subvenciones por parte del gobierno que representan regalar maíz o semillas nada más, si no toman en serio su actuación en el desarrollo económico no alcanzaremos un pleno crecimiento, claro quitando la corrupción institucional. Pregúntese usted amable lector ¿Por qué siendo el estado de Chihuahua el mayor productor de nuez o manzanera encontramos esos productos a precios exorbitantes? El mercado está distorsionado, ¡eso hay que corregirlo!

Maestro en Finanzas. Economista

scalees@gmail.com

Cuenta X: @Scalees42 Facebook: Valente de la Peña