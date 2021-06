Construimos un frente común por Juárez 

Por: Cruz Pérez Cuéllar

Para un servidor ya concluyó el proceso electoral, ahora lo que nos corresponde es construir, unificar, lograr acuerdos, generar las condiciones necesarias para el cambio que habrá de impulsar nuestro gobierno.

Por eso, luego de entregada la constancia de mayoría, esta semana que termina comenzamos la tarea a tambor batiente, con una serie de reuniones con diversos sectores, como el empresarial, con quienes compartimos una visión de gobierno que se ha ido enriqueciendo, y que estamos seguros rendirá buenos frutos en el siguiente trienio.

Platicamos largo y tendido con miembros de la Coparmex, quienes plantearon su preocupación respecto a la reactivación económica luego de la refriega por la pandemia. Nuestra postura es muy clara: Hicimos saber al sector comercial e industrial, a todos los que participan directamente en la iniciativa privada de nuestra frontera que no están solos, que vamos a trabajar de la mano para sacar adelante los negocios que se vieron afectados por la pandemia.

Una vez asumida nuestra responsabilidad en septiembre, habremos de restablecer acuerdos con Palacio de Gobierno, con la llegada de la próxima gobernadora Maru Campos; y habremos de mejorar los enlaces con el Gobierno de la República.

La otra preocupación es la cobertura de energía eléctrica de toda la ciudad, que mantiene en ascuas a negocios de diversas zonas de la frontera por los constantes apagones. Para ello tendremos en breve una reunión con el titular de la CFE, Manuel Barlett, para hallar la solución al problema. No vamos a esperarnos dos meses para atender la situación, ya estamos trabajando en ello.

Nos reunimos con el obispo José Guadalupe Torres, y un grupo de presbíteros, con quienes platicamos sobre aspectos importantes del municipio, así como problemas que merecen mayor atención por parte de la autoridad municipal, como el desorden que persiste en el Centro Histórico, la seguridad, el alumbrado público, entre otros. En ello estaremos trabajando desde el primer día de nuestra administración, aunque en estos momentos ya estamos reuniendo información para ganarle tiempo al tiempo y que sea más rápida y efectiva la atención de dichos conflictos que afectan a la sociedad.

Me reuní con Adriana Fuentes, ex candidata del PRI, a quien considero una mujer comprometida con Juárez, con quien comparto varias ideas en beneficio de las y los juarenses. También sostuve una charla con el licenciado Javier González Mocken, ex candidato del PAN, quien me extendió sus buenos deseos para que nos vaya bien en nuestra gestión. A Mocken, como lo llama la mayoría, le reconozco su honradez y buen temple, es un buen hombre en todo el sentido de la palabra, a quien agradezco sus palabras de aliento, de buena vibra.

Y como no hay tiempo que perder, iniciamos esta semana con los trabajos de transición con el presidente municipal saliente, Armando Cabada, quien mostró una buena disposición para hacer la transferencia de funciones en orden, con las explicaciones debidas y sobre todo con el ánimo de que el proceso sea ágil y enriquecedor.

Estaremos revisando permanentemente y de cerca las actividades del Municipio, hay voluntad para que lo hagamos libremente, y eso debo agradecerlo a la administración saliente.

Por supuesto, haremos nuestras observaciones en su debido momento, mientras tanto es primordial que nos concentremos en recibir y entender la manera en que se desarrollan todos los procesos en el Ayuntamiento. Como lo dijimos en campaña, no venimos a improvisar, quienes se harán cargo de las distintas áreas deberán atender la recepción de manera disciplinada, ordenada y con mucha responsabilidad.

El cambio ya está en marcha.

Sugerencias y comentarios favor de hacerlos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com