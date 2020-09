Construyamos el Chihuahua del futuro

Estamos a escasos 4 años de que nuestro estado celebre dos siglos de su fundación y por esta razón me permito compartirles algunas ideas relacionadas al porvenir de Chihuahua y nuestra gente. No cabe duda que nuestra entidad ha sido el origen de grandes capítulos históricos y que hemos aportado personajes trascendentales a nivel nacional. Las generaciones de chihuahuenses que nos anteceden son ejemplo y guía de cómo emprender y hacer las cosas de manera correcta portando el orgullo de ser chihuahuenses. A través de sus logros sabemos que no hay adversidad que dure mientras tengamos voluntad de hacer las cosas de manera correcta.

Me imagino al estado de Chihuahua del futuro como una entidad que siga potenciando las capacidades que tenemos gracias a nuestras condiciones geográficas y también lo veo siendo ejemplo nacional de cómo encontrar soluciones a retos que anteriormente no se pudieron resolver. Un Chihuahua que viva en concordia, donde exista igualdad de condiciones sin importar si naciste en la Sierra o en la capital del estado porque debe haber un Chihuahua para todas y todos.

Hasta ahora, tengo el honor de servir a mi estado con el cargo de presidente municipal del corazón de Chihuahua, el municipio de Guachochi, responsabilidad para la que fui reelecto con el apoyo de mis hermanas y hermanos guachochenses gracias al excelente trabajo que hemos realizado en conjunto. Existe un proverbio rarámuri que dice: "Cuando corres sobre la tierra y con la tierra puedes correr para siempre", y no puedo estar más de acuerdo, pues mi visión sobre el servicio público es correr con y para mi tierra... Una tierra orgullosamente norteña, la más grande y generosa del país.

Quiero expresarles que estoy listo para correr por todo Chihuahua y compartir lo que hemos logrado en Guachochi, el lugar más representativo del estado. Tengo la firme voluntad de transmitirles las acciones realizadas para que este ejemplo se replique en toda la entidad. Cuento con la energía, la capacidad y la experiencia para demostrar que podemos mejorar la situación actual. Mi deseo es que en el 200 aniversario de la creación de nuestro estado, celebremos que Chihuahua es mucho mejor gracias a las buenas decisiones y al trabajo en equipo que habremos logrado.





¡Qué viva Chihuahua que es toda mi ilusión!