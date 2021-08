¿Consulta popular? Si, pero no así

Por: Javier Félix Muñoz

¿Sirvió para algo la consulta?, si y no. Para lo que nos dijeron que serviría: juzgar a los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, no. El 2 de Agosto, un día después de la consulta, el Presidente afirmó que la consulta no es necesaria para que la Fiscalía General de la República (FGR), proceda contra los ex presidentes.

En efecto, la Fiscalía General de la República cuenta con todas las facultades constitucionales para consignar presuntos delincuentes, si existen pruebas suficientes que acrediten probables violaciones al Código Penal Federal, a casi 3 años del Gobierno de Andrés Manuel, ¿Por qué no ha procedido penalmente la FGR contra uno o varios de los ex presidentes?

Solo hay 2 opciones: a) no cuenta con elementos de prueba suficientes para consignar los expedientes a un juzgado federal, b) si cuenta con elementos, pero no lo quiere hacer por razones políticas; en cualquiera de los 2 casos el resultado es el mismo, no juzgarlos de acuerdo a la regla no escrita de que los ex presidentes son intocables.

Sólo votó el 7% (6.5 mills.) de 93 mills. de posibles votantes, es decir, no votaron 86.5 mills. ¿Por qué?

Hay varias razones para explicar este hecho, menciono solo una, probablemente la principal: la mayoría de los mexicanos no tenemos confianza en el aparato que administra la justicia en México, ni en la policía ni en los ministerios públicos ni en los jueces, razones hay sobradas para eso.

¿Por qué ahora si deberíamos de creer que se haría justicia contra los ex presidentes, si en casi 3 años no se ha hecho?

¿Qué nos enseña esta consulta?: 1.- que deben realizarse el mismo día de las elecciones constitucionales, con lo cual nos ahorramos cientos de millones de pesos, 2.- así seguramente votará un mayor porcentaje y será más probable que los resultados de la consulta sean de obligatorio cumplimiento para las autoridades, y no solo resultados simbólicos.

3.- ¿Debe la Suprema Corte de Justicia (SCJ) seguir calificando la constitucionalidad de las preguntas o no?

La pregunta original para juzgar a los ex presidentes, mencionándolos por sus nombres y presuntos delitos fue transformada por la SCJ, de tal forma que le quitó todo el filo, quedó en una expresión vaga, ambigua, inútil, que no motiva para votar, sino todo lo contrario.

4.- No debemos de gastar pólvora en diablitos.

La democracia participativa tiene un gran potencial para hacer cambios estructurales que le urgen a México.

En conclusión: se requiere reformar la Ley Federal de Consulta Popular, quitarle candados a las preguntas, establecer presupuestos adecuados, organizar debates informativos, en pro y en contra con amplia difusión en redes sociales, prensa escrita, radio y TV.

Establecer en las leyes correspondientes severas sanciones al INE y al TRIFE, incluyendo la destitución en el cargo a los responsables de incumplimiento en la promoción y organización de este importante instrumento de democracia directa.

Así sí.