ConsultaPúblicaSND2022, el repaso

La Consulta Pública Sierra Nombre de Dios 2022 arrojó resultados que sin duda debemos analizar y discutir, en este proceso en el que se involucró a los habitantes de los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua y Rosales, se registraron y emitieron su opinión un total de 4,535 personas, sumando los listados nominales de los tres municipios el porcentaje de participación ascendería al .59%, pese a esto, este porcentaje sólo nos orienta para saber en qué punto estamos, pues debemos resaltar que para participar, además de ser habitante de uno de los cuatro municipios, debías contar con CURP y seis años cumplidos al 30 de abril de 2022, así pues los listados nominales sólo son orientadores para entender el problema, pero entonces, ¿Qué pasó?

Pues bien, el resultado de la consulta fue contundente, 97.22% de los participantes opinaron sobre la importancia y urgencia de declarar la Sierra de Nombre de Dios cómo área natural protegida, no obstante, este texto lo destinaré únicamente al bajo nivel de participación.

Existen muchos problemas y motivos por los que la ciudadanía no participa, parte de esta apatía es consecuencia directa de la desconfianza por parte de las personas en nuestras instituciones y representantes, este problema es la base del iceberg, transformar de un proceso a otro la desconfianza en confianza simplemente es imposible. Aún así, existen otras razones por las cuales las personas no participan y que podemos atender para lograr índices de participación más sólidos.

En un primer plano, la difusión, promoción y pedagogía por parte de las autoridades juegan un papel crucial. Si todas las y los habitantes de la comunidad se enteraran de los ejercicios de participación mediante estrategias comunicacionales similares a las que vemos en campañas políticas, podríamos ver el verdadero potencial de los procesos participativos, si bien, este es un sueño guajiro, debemos hacer conscientes a nuestros representantes sobre la importancia de difundir y promover los ejercicios de participación, pues constituyen una oportunidad para ejercer el derecho humano a participar.

En un segundo plano, mientras que no se destinen más recursos por parte de los gobiernos y no se tenga como práctica el gestionar procesos de deliberación ciudadana cada cierto tiempo, esto no va a cambiar. La participación ciudadana se compone por tres aspectos básicos: La ciudadanía, los servidores públicos y recursos, estos recursos se deben destinar a los diferentes ejercicios de participación, para la difusión y promoción, capacitaciones, materiales y además para generar capital humano especializado en el tema, es decir, servidores públicos expertos que sirvan para ayudar y no entorpecer los diferentes desarrollos de instrumentos de participación en el estado y municipios.

Debemos cambiar la forma en la que vemos la participación ciudadana, es una política transversal, no podemos jactarnos de ser “los más participativos”, cuando en la práctica tenemos índices de participación bajos. Analicemos, opinemos, difundamos y construyamos, es responsabilidad de todas lograr la democracia que queremos.





Correo electrónico: Jorge.ahloz@gmail.com

Twitter: Jorge_hloz

Facebook: Jorgehlo

Instagram: Jorgehlo