Consultas Públicas en Chihuahua: “Reforma de seis leyes estatales para la restauración del medio ambiente” y “Plataforma Centinela”

La Consulta Pública, según la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, es un instrumento de participación ciudadana de índole “social”, no vinculante pero sí indicativo para la autoridad, que tiene por objeto reunir opiniones y propuestas formuladas por quienes habitan el estado para la resolución de problemáticas sociales. Cuando la consulta es estatal, debe ser solicitada al Instituto Estatal Electoral (IEE), quien lanzará la convocatoria y decidirá sobre la logística necesaria para realizar la misma. Una vez concluida la consulta, el órgano comicial tendrá hasta diez días para emitir un informe que incluirá, entre otros aspectos, el número de participantes efectivos y el resumen de las opiniones expresadas en cada sentido del tema; a fin de entregarlo a la autoridad involucrada (como insumo valioso para la toma de decisiones) y a la población (para que conozca el sentido de la opinión de la mayoría).





El pasado 16 de marzo, el Consejo Estatal del IEE aprobó la procedencia de dos solicitudes de consultas públicas en Chihuahua, mismas que iniciaron el día siguiente. La primera de ellas es respecto a la reforma de seis leyes estatales para la restauración del medio ambiente de Chihuahua y, la segunda hace referencia a la estrategia de seguridad pública estatal denominada Plataforma Centinela. Quienes decidan participar deberán responder una pregunta por consulta: “¿Cuál es tu opinión y/o propuesta respecto a la reforma de seis leyes estatales para la restauración del medio ambiente?”, y “¿Cuál es tu opinión y/o propuesta relativa a que el estado destine recursos a la Plataforma Centinela?”. Las opciones de respuesta son tres: “Sí estoy de acuerdo…”, “No estoy de acuerdo…” y “Ninguna de las anteriores”. También se ofrece la posibilidad de plasmar opiniones y propuestas en un recuadro para escritura libre y, en caso de que la persona participante desee enviar más información, puede llenar el formato respectivo y agregar archivos adjuntos a cuentas de correos que se han destinado para tal efecto: consultareformaambiental@ieechihuahua.org.mx y consultaplataformacentinela@ieechihuahua.org.mx . El plazo para participar concluye el próximo 31 de marzo.

Hay ciertos elementos que se deben resaltar de la convocatoria que emite el Instituto Estatal Electoral, el primero de ellos es que, por ser un instrumento de participación social, pueden participar niñas y niños a partir de seis años de edad teniendo a la mano su CURP; los formularios de consulta han sido revisados por SIPINNA Chihuahua, garantizando que el lenguaje empleado sea accesible para este sector de la población. Otro tema de interés es la publicación de los formularios en dos lenguas de pueblos originarios: ralámuli y warijó, maximizando así la participación de los pueblos y comunidades indígenas en su propia lengua. Además, las modalidades para participar son principalmente a distancia, cualquier persona desde un dispositivo con acceso a internet puede ingresar al micrositio creado para ambas consultas y llenar su formulario o enviarlo por correo electrónico, sin la necesidad de trasladarse. Pero para quienes requieran algún tipo de apoyo tecnológico, las oficinas centrales del IEE, así como sus oficinas en Juárez, tienen personal destinado para auxiliar a quien lo solicite.

Será interesante ver qué resulta de estas dos consultas, las primeras de alcance estatal en Chihuahua (el año pasado se celebró una sobre la Sierra Nombre de Dios, pero su alcance era regional). Lo que sí debemos ponderar es la cada vez mayor apropiación de los mecanismos de participación que tienen a su alcance los chihuahuenses. No hace mucho tiempo, en un diálogo con jóvenes universitarios, y después de analizar los estragos del desencanto y desapego juvenil respecto a la democracia mexicana, una joven preguntaba -con cierto tono de esperanza-: “Entonces, díganos, ¿cómo se aprende a participar?” La respuesta sólo puede ser una -le dije-, “¡Participando!”. Y es que participar también representa un proceso de deconstrucción que debemos recorrer todas las personas, aunque seres sociales, las estructuras políticas y económicas nos han venido formando para la “no participación”. Ahora es tiempo de dar reversa y transitar hacia democracias donde la participación sea moneda de uso corriente; para ello se requiere la inversión de recursos, el compromiso de personas interesadas en promoverla, pero, sobre todo, tiempo. Para quienes ven la participación como una carga, no pueden perder de vista que “participar” es un acto de resiliencia democrática.