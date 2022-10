Continuamos

Por: Guillermo Luján Peña





Los fracasos a cuatro años de desgobierno de López están a la vista, el que no quiera ver, que no vea, pero aténgase a las consecuencias. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Las 100 universidades del Bienestar que prometió López nadie sabe con exactitud dónde se encuentran, cuántos estudiantes tiene cada una, qué carreras dan, cuánto cuesta la inscripción o son totalmente gratis. Eso sí, siguen apareciendo con algunos miles de millones en el presupuesto federal anual. ¿A dónde irá a parar ese dinero? Porque ya ven que transparencia en el gobierno de la 4 destrucción, nadie supo, nadie vio nada, dentro de la opacidad que se manejan.

La Refinería de Dos Bocas, que no ha refinado un solo litro de petróleo, desde que fue formalmente inaugurada hace ya algunos meses, con bombo y platillo por el primer mandatario de la nación, pero eso sí, se ha vuelto a inundar y parece más un parque acuático que una refinería, que no refina nada, pero sí nos costó muchos cientos de miles de millones y nos sigue costando todo el personal que labora, como si ya trabajaran produciendo combustibles.

El Aeropuerto AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), que costó también cientos de miles de millones, sigue sin recibir vuelos internacionales, tiene sólo nueve vuelos locales diarios, menos que muchos aeropuertos de nuestro país, que ni el mismo presidente lo quiere usar, por lo inseguro que técnicamente es y lo lejos que queda de la Ciudad de México.

El programa Sembrando Vidas, más bien es “Sembrando Pobres”, porque no es un empleo productivo, que le dé seguridad a los beneficiarios del programa, ya que los hace indolentes, flojos, irresponsables, que sólo estiran la mano para recibir sus 5 mil pesos, con los cuales medio la pasan. Hoy tenemos más de 3 millones de pobres nuevos, es decir que cada vez hay más pobres, en lugar de terminar con la pobreza.

El Tren Maya, que no va a ninguna parte, que lleva miles de millones gastados y no se sabe para cuándo lo terminan, ya que toda la península de Yucatán es muy inestable y puede colapsar, como colapsó la línea 12 del Metro, con muchos muertos y heridos, además que hay una inconformidad tremenda de los habitantes de la zona, porque están destruyendo la selva y algunas especies únicas de animales. Hay que destruir por destruir, aunque no tendrán resultados positivos para nada.

Con el Banco del Bienestar sucede lo mismo, nadie sabe dónde están, para qué sirven, porque les quisieron mandar las becas a los adultos mayores y el banco se colapsó y salió peor el remedio que la enfermedad. Otros miles de millones tirados, al cabo que no son del presidente, él vive con $200 en la bolsa y no tiene chequera ni tarjetas de crédito, los que realmente estamos pagando somos los mexicanos que pagamos impuestos y todos pagamos impuestos al consumir cualquier cosa, ya que el IVA está en casi todos los productos que compramos: gasolina, cigarros, cervezas, licores.

Ya le aprobaron su ley para apropiarse de los ahorros de la gente que no mueve su dinero en tres años, serán incautados a favor de la Federación la mayor parte, y los estados y municipios, y lo que sigue es acabar con el INE, que les ha dado certeza a las elecciones, ahora quiere este señor que regrese a la Secretaría de Gobernación, para que “ganen” todos sus candidatos.

Continuamos de mal en peor.