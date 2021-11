Contra la corrupción, el perfil sí es muy importante

Hoy más que nunca, es muy importante el cuidado de nuestras instituciones y específicamente hablaré de una gran institución… hablaré de la Unidad de Inteligencia Financiera que se creó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.

Recordemos que desde hace más de cuarenta años la comunidad internacional ha realizado esfuerzos por combatir la amenaza que significa para los países el crimen organizado.

Desde el seno de la ONU y su Oficina para las Drogas y el Delito, y desde otros centros de reflexión mundial se alienta a los países a adoptar instrumentos, herramientas y políticas públicas para la prevención y el combate al lavado de dinero como conjunto de conductas criminales que hacen posible que los grupos criminales oculten y utilicen sus millonarios flujos para amasar fortuna y poder continuar los ciclos delictivos y corromper a servidores públicos. Obviamente México no es excepción y hoy sigue ocurriendo. Y para prueba ahí están los sobres amarillos y no, no confundamos la corrupción es corrupción aunque sea en la familia presidencial.

Entre los diversos instrumentos y convenios diseñados por la comunidad internacional se encuentra la creación en 1989 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha emitido 40 recomendaciones para atender de manera eficaz la problemática del lavado de dinero.

Una de ellas es precisamente la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera en los países.

En 2017 el GAFI realizó una evaluación sobre la eficacia del sistema antilavado de nuestro país y concluyó que en México se habían hecho avances relevantes en la arquitectura normativa que deberían ser complementados con esfuerzos mayores en investigaciones y procesos penales, así como en recuperación de activos.

En materia de delincuencia organizada en materia financiera, también ha llegado la política de los abrazos y la ceguera voluntaria de las autoridades. Ejemplos de lo anterior han sido la pésima implementación de los lineamientos antilavado, el naufragio del sistema de justicia penal y de recuperación de activos, como la extinción de dominio, que el propio presidente confunde con confiscación. Uno de los mayores despropósitos que se ha visto es el tema del congelamiento de cuentas por parte de la UIF, ya que no tiene facultades para ello, como ha señalado la Suprema Corte.

Es evidente la falta grave de coordinación entre las autoridades en la materia, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, UIF y FGR, por no hablar de la Guardia Nacional que en este tema es inexistente.

Vemos hoy en día un sistema antilavado colapsado, para tranquilidad del crimen organizado y los cárteles de la droga. Nuestro temor fundado es que el estado de cosas continuará.

Ante este contexto, considero que la propuesta del ciudadano Pablo Gómez Álvarez es intransitable tomando en cuenta la recomendación 29 del GAFI y las directrices del grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, que señalan que las Unidades de Inteligencia Financiera deben tener autonomía operativa y no estar sujetos a agendas de sujeción política, esta ratificación no es viable.

La postulación de Gómez Álvarez es inidónea, puesto que se advierte una continuidad en la falta de estrategia y rumbo para combatir a la delincuencia organizada. En las entrevistas que ha dado en días previos se nota su obsesión en politizar el puesto, lo cual seguramente sería un estorbo en su trabajo con agencias de otros países para el combate al crimen financiero transnacional. En dichas entrevistas no ha hecho una sola mención al problema de los cárteles de la droga y delincuencia organizada.

Advierto que su nombramiento es un debilitamiento de las instituciones. Es nuestro deber señalar que Pablo Gómez no reúne el perfil como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por ostentar un perfil exclusivamente político y con tener una agenda partidista que es incompatible con el desarrollo de una misión tan seria y delicada.