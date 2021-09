Control presupuestal

Por: Juan Humberto Ortiz

Tenía pensado escribir sobre la situación financiera del estado y lo que repercutiría sobre la nueva administración de Maru Campos; pero las cifras no son confiables, se tiene un opacidad increíble a este respecto, tanto en las cuentas presentadas por la actual administración, que como hemos visto se modifican casi a diario así como en las cuentas manejadas a este respecto por La Secretaría de Hacienda a nivel federal.

Esto representa un reto mayúsculo para la gobernadora electa que no sabrá exactamente la magnitud del hoyo financiero que le está heredando una administración que llegó con la bandera de la austeridad y de eliminar los excesos del gobierno de César Duarte. Menuda tarea le queda a la gobernadora electa.

El problema de fondo es que no tenemos funcionarios ni legisladores realmente republicanos. Casi todos están consumidos por el ego y las rabietas y apetitos infantiles. Pocos son los que se preocupan por aplicar las leyes y mejorarlas en beneficio de la población. Esa población que es la que mantiene sus oficinas, sueldos, viajes y lujos que son muy propensos a disfrutar.

No podemos continuar así. Tenemos un problema no solo en el estado sino en el país completo: el tema del control presupuestario. No puede ser posible que cualquier mandatario en turno tenga el poder de utilizar y manipular a su antojo el presupuesto público, en obras de capricho o endeudamientos sin control ni presupuestados. Esto nos ha acarreado una doble maldición: obras y programas sin utilidad para la población que supuestamente se pretende beneficiar y déficits eternos, porque tales obras no son lo productivas que debieran ser.

Debemos urgentemente revisar la pertinencia de las políticas, programas y obras con destino incierto, sobre todo, cuando se han sostenido a costa de sacrificar o maltratar otras necesidades fundamentales –vitales, se podría decir–, provocando dolor y sufrimiento. Como es el caso del abandono en los sistemas de salud y de seguridad pública, tanto a nivel nacional como estatal.

Mantener los proyectos originales de los mandatarios, sin replantearlos ante los límites impuestos por la adversidad, ha sido un error mayúsculo. En ello ha faltado el humanismo que tanto se presume y la determinación que tanto se practica donde interesa. Y he ahí el origen del endeudamiento sin control. Esto ha sucedido tanto a nivel municipal, estatal y federal.

Pero no puede quedar en un análisis, se deben impulsar leyes que limiten el uso indiscriminado y arbitrario de los presupuestos, las políticas y los programas. Además de crear institutos fiscalizadores completamente independientes.

Si queremos ser realmente una democracia, la operación de los recursos deben ser vigilados estrechamente por el pueblo. Si no tenemos ello, no somos lo que decimos ser, y estaremos siempre a merced de personajes de dudosa capacidad y calidad moral.

Así como pretendemos cuidar los votos, debemos poner más ahínco en cuidar los recursos, que son de todos y que tienen un mayor efecto en nuestro bienestar.