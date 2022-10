Controversias, ¿pero qué necesidad…o necedad?

Por: Román Rivas Hong





En mis dos anteriores columnas, escribí acerca de los retos que el T-MEC nos ha traído en sus primeros dos años de existencia, incluyendo los efectos con respecto al cumplimiento, la integridad empresarial y el desarrollo de controversias. El actual tratado ha sido un acuerdo mucho más igualitario para los tres países que conforman el bloque comercial de Norteamérica y, si el tratado se hubiese escrito después de que iniciara la pandemia, seguramente no habría tenido tantas cláusulas proteccionistas que hoy en día están ocasionando grandes restricciones al comercio tomando en cuenta el reordenamiento y las consecuencias que la misma pandemia ocasionó para el comercio mundial; es quizá que por ello la cantidad de controversias con respecto al incumplimiento en algunos rubros del tratado ha sido mínima y sorprende que la cantidad de disputas para el Capítulo 23, el cual vigila las regulaciones en materia laboral con base en el cumplimiento cabal de protección de los derechos de los trabajadores y empleadores, no sobrepase los dos dígitos en los 27 meses de existencia del nuevo tratado. Sin embargo, sigue siendo preocupante que una de las controversias actuales, relacionada al tema de energía (Capítulo 8), esté todavía en definición, generando una gran incertidumbre, sobre todo a los inversionistas extranjeros que en esta ventana de tiempo ven a México como una gran oportunidad de crecimiento dadas las condiciones geopolíticas actuales y los efectos de la pospandemia. El pasado mes de julio el presidente mexicano declaró con respecto a esta controversia: "Informaré el día 16 de septiembre, el día de nuestra Independencia, sobre este asunto; no informaré antes" y con ello generó una incertidumbre aún mayor con respecto a la hipotética postura de México sobre las consultas que solicitó Estados Unidos en el marco del T-MEC sobre su política energética. Afortunadamente, el presidente no hizo declaración alguna durante las celebraciones de nuestra Independencia, ya que de acuerdo con analistas existía el gran riesgo de que nuestro jefe de Estado hubiese pronunciado un discurso nacionalista que a la postre hubiese resultado en la formación de un panel internacional de resolución de controversias que sin duda hubiese fallado en contra de México y con ello dar pie a aranceles compensatorios por parte de los Estados Unidos. Si algo así hubiese pasado y aún cuando en el tratado es válido tener disputas, nuestro país habría quemado el T-MEC y con ello al país entero. Reitero, afortunadamente no fue así y con ello nos hace reflexionar aún más acerca de los beneficios del T-MEC ya que este tratado es la continuación de un primer tratado llamado TLC (o NAFTA) y entre ambos han marcado un hito en el potencial y el crecimiento económico de México. Nuestra planta industrial y plataforma exportadora -en la cual Index juega un rol mayor- han marcado un desarrollo notable, principalmente en los estados del norte. El sector automotriz y de autopartes es el caso perfecto de este desarrollo, con empleos mucho mejor pagados que el promedio de muchos sectores económicos del país, y, aunque aún hay mucho por hacer en esto, las mejores posibilidades de hacerlo se darán como consecuencia de la gran volatilidad y complejidad que vivimos en este momento en el que los tres países sufren por falta de labor calificada; recordemos que el desarrollo de un país y su economía es un proceso de largo plazo, vaya, como dice el dicho “Roma no se hizo en un día”.

Pero… ¿Qué sigue ahora? Esperar. Nuestro sector ha sido enfático en que esta disputa no puede llegar a un panel de resolución de controversias sobre todo tomando en cuenta que el 80% de las exportaciones totales del país son hacia los Estados Unidos, sin embargo la probabilidad de que esto suceda aún sin que haya habido un discurso nacionalista el pasado 16 de septiembre es alta, y es la industria automotriz una de las más preocupadas al respecto, ya que en caso de conformarse un panel y México perdiera esta disputa se podrían aplicar aranceles a las exportaciones de automóviles y autopartes. Y no sólo ello, ya que los aranceles podrían alcanzar también todos aquellos productos en los que México es competitivo, tales como el sector de alimentos, agroindustria y ganadería. Por otro lado, si nuestro país continúa con la política energética vigente, se pone en riesgo el abasto para empresas que quieran instalarse en el país, ya que no podrá cubrirse su demanda eléctrica. Esperemos que México reaccione y “no se queme un cartucho” de manera innecesaria para este capítulo del T-MEC; si esto sucede, México quemaría también una ventaja estratégica y, aunque sin haberse creado un panel existe ya un impacto en la inversión extranjera, el impacto podría ser mayor llegando al grado de catastrófico afectando a las generaciones futuras del país… a nuestros hijos y nietos.