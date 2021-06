Corral: ¿De la “acusación” a Maru a su “reconocimiento”?

En conferencia de prensa desde las oficinas del “Pueblito mexicano”, en Cd. Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado reconoció—sin ambages -- el lunes 7 de junio, el triunfo de la candidata del PAN Maru Campos en la elección por la Gubernatura, e incluso dijo que designará a un equipo para la entrega-recepción, cuando legalmente se permita.

“Reconocemos el triunfo de Maru Campos en la elección de ayer, los resultados preliminares ahí están, con una clara ventaja con relación a su oponente más cercano, el candidato de Morena, esos resultados no sólo deben ser reconocidos, sino respetados”, dijo a los reporteros ahí presentes, que supongo, han de haber quedados sorprendidos, pues no se atrevieron a preguntarle si lo que estaba diciendo iba en serio.

Es de dominio público que el gobernador desde del proceso interno del PAN en la designación de la candidatura a la Gubernatura daba por seguro que la alcaldesa con licencia no sería designada candidata, ya que él mismo reveló que Maru durante su función como legisladora estatal formaba parte de la “nómina secreta” que el exgobernador César Duarte creó para sobornar a diputados del Congreso de varios partidos, para que le aprobaran endeudar una vez más el presupuesto para pagar –supuestamente-- deudas de su administración, lo cual era una falacia, ya que lo usó para su beneficio y endeudó más al estado.

El mandatario estaba convencido que, con su imputación, el PAN no designaría a Maru candidata a la Gubernatura, sino al senador con licencia Gustavo Madero, lo que no fue así. La alcaldesa con licencia fue electa con el apoyo de la dirigencia estatal y nacional del blanquiazul, no obstante las audiencias judiciales a la que la fue sometida por la fiscalía, las cuales siguen aún en el limbo.

Ese abrupto desafío encolerizó al gobernador, quien de inmediato reiteró que ninguna Gubernatura blindará a nadie de responder a la justicia. “Nuestra voluntad política es inquebrantable”. “Hemos llevado ante tribunales a 41 personas, con 16 sentencias condenatorias y recuperado 643 mdp que se invierten en obras comunitarias”, dijo el gobernador.

¡OJO! “Es nuestro principal compromiso y va a ser nuestro mayor legado, así que ninguna negociación puede alterar el orden de nuestra Operación Justicia para Chihuahua” -- que entre paréntesis-- tuvo como fuente a Unión Ciudadana, dirigida por el Lic. Jaime García Chávez, quien le dio a conocer el expediente de la “nómina secreta”, tema que el líder ciudadano declaró posteriormente al portal Infobae “es capitalizado electoralmente por el gobernador Javier Corral”, y sigue jurídicamente impune.

Tarde o temprano se sabrá si eso es cierto. Por lo pronto, el posicionamiento de reconocimiento y respeto de Corral al triunfo de Maru Campos es formalmente prudente en lo público, pero absolutamente contrario al de meses atrás en lo político. ¿Será que el Sr. Gobernador ya depuso su “voluntad política inquebrantable”?

Lo dejo a su criterio. Para mí, “hay gato encerrado”.