Corral, no escucha

“Cuando no hay orden en las calles

significa que no hay gobierno”.

Peré Navarro Olivella

Director de Tráfico en España





Si los ciudadanos analizáramos cada una de las promesas, compromisos, acuerdos, etc. de cada gobernante nos sorprenderíamos de la facilidad con la cual hacen el ejercicio protocolario de mostrar ante los medios los documentos con sus firmas estampadas que a la vuelta de los meses ni ellos mismos saben lo que firmaron. Es el caso de César Duarte que en 2011 firmó un “acuerdo” en la ciudad de Monterrey con la asistencia de todos los gobernadores y el presidente de la República que consistió en atender en el seno de la Conago una especial recomendación de Naciones Unidas para disminuir la tasa de accidentes viales en un 50%. Denominado: Decenio de Acción de Seguridad Vial 2011-2020.

Al cabo de concluir la década, el corte de caja en seguridad vial es desastroso: Los accidentes siguieron en operación matemática hasta llegar en la actualidad a 6,300 muertes por tal concepto desde la aplicación de la actual ley “obsoleta y recaudatoria” que data de 2006; existen más accidentes viales en la ciudad de Chihuahua que en la Ciudad de México (Inegi); el gobierno estatal desechó una política de prevención de accidentes y eligió la recaudatoria (el mismo portal principal de su página web lo confirma); internamente en esta dependencia se establece el sistema de cuotas de multas por agente; la improvisación y ausencia de profesionalismo ha sido la regla sagrada desde administraciones priistas, lo que refleja impunidad y corrupción; la propia tasa de accidentes por cada 100 mil habitantes ubica a Chihuahua con la de mayor riesgo vial en el país y una de las 20 ciudades en el mundo con más accidentes viales, según la Organización Mundial de la Salud. Ante estos datos fáciles de corroborarse en los tabulados de Inegi, OMS y Conapra, cualquiera pensaría qué interés –tan bien guardado–, se pretende proteger institucionalmente.

La llegada de un tercer relevo a esta “elástica” dependencia (porque por más que la estiren las críticas nunca se revienta), nos obliga también a preguntarnos sobre la ineficiencia e incapacidad de los jefes anteriores, por referirnos a sus funciones no a sus personas, los cuales sistemáticamente se negaron a escuchar opiniones. Lo cierto es que esta ciudad es patrimonio de todos y la armonía como la tranquilidad en la movilidad vial no solamente es un concepto de urbanidad racional, sino que dada las condiciones de inseguridad de la ciudad y del estado, con los índices de violencia más altos del mundo, nos permite también preguntarle al gobernador (por este medio) aunque ya de salida y demasiado distraído en asuntos electorales; si acaso no considera una reforma emergente en esta fallida dependencia que depende de su gobierno. Lograr orden y disciplina en las calles conjuntamente mediante una profunda reforma interna, sería de gran aceptación de todos los ciudadanos que vemos un gobierno desplazado por la anarquía, la inseguridad y la desilusión de quienes pensábamos que sería un gobierno diametralmente diferente al de Duarte.

Cumplir el compromiso contraído por el gobierno del estado dentro de la Mesa de Seguridad Pública para asumir la responsabilidad adquirida en el Decenio de Acción de Seguridad Vial 2011-2020 no es difícil. Pudiendo lograrse rápidamente si es que existe voluntad política del jefe del Ejecutivo. Como ciudadano presenté en mayo de 2019 ante el Congreso del Estado, una iniciativa de una nueva Ley de Seguridad y Movilidad vial –con amplia consulta y estudio dentro y fuera del país–, pero a la fecha no ha existido interés de los legisladores de la Comisión de Seguridad Pública, en tan siquiera analizar su contenido, en cambio han aprobado cuestiones meramente “recaudatorias” ausentes de técnicas y rigor legislativo, pese a que ello fomenta mayormente los accidentes viales. Lamentablemente nos desplazamos dentro del oscuro túnel de la impunidad sin que hasta hoy hayamos encontrado la luz en su final.